Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

الجيش والشعب إيد واحدة.. مشهد مؤثر لـ متظاهرة لبنانية مع فرد أمن.. شاهد

السبت 26/أكتوبر/2019 - 06:26 م
متظاهرة لبنانية تمسك
متظاهرة لبنانية تمسك بيد عنصر أمني
Advertisements
عزة عاطف
حاولت القوات الأمنية إقناع المتظاهرين في لبنان بفتح جسر الرينج خلال مشاهد قطع المتظاهرين اللبنانيين للطرق تعبيرًا عن اعتراضهم على الحكومة ومطالبتهم برحيلها.

رفض المتظاهرون فتح جسر الرينج واستمروا في اعتصامهم، مؤكدين على أنهم لا يريدون الاصطدام بقوات الأمن وأن اعتصامهم سلمي ولن يرحلوا، وقد انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد ذلك.

حيث ظهرت متظاهرة وجلست على الطريق خلف قوات الأمن التي حاولت فض الاعتصام، لكنها كانت ممسكة بيد أحد عناصر الجيش اللبناني من الخلف، وتصورهما الكاميرا.

ظهر المشهد العاطفي كمشاهد أخرى منها احتضان المتظاهرين لفرد من الجيش انهمرت دموعه عند سماع النشيد الوطني، مما يؤكد على السلمية وتوحد روح اللبنانيين من متظاهرين أو جيش وشرطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لبنان.. مظاهرات بالآلاف في بيروت وإطلاق النار على موكب أحد الوزراء.. فيديو وصور

لبنان.. متظاهرون يقتحمون مبنى الحكومة والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع

لبنان ينتفض| لحظة إطلاق النار على المتظاهرين في ساحة النور..فيديو

مظاهرات لبنان.. نادين نجيم تدعو الشعب للتظاهر من ساحة الاعتصام

سقوط متظاهر لبناني كادت السيارات تدهسه .. فيديو

فيديو طريف.. متظاهرو لبنان يوقفون فرد أمن.. والسبب حزام

ترشيحاتنا

تطورات الـ 24 ساعة القادمة | توضيح من السعودية بشأن إعصار كيار

مفاجأة..ريال مدريد يستغنى عن أفضل لاعب فى العالم خلال الميركاتو الصيفى

هل تصح صلاة مكشوف الذارعين؟.. الإفتاء تجيب

جهود الدولة.. انخفاض أسعار الخضراوات والفاكهة 25%

رفض تجاوز مرتضى في حق الخطيب .. كيف أخرس تركي آل الشيخ المتربصين بعلاقته بالأهلي .. القصة الكاملة

أسرع حيلة لإخراج سيارتك من «الغرز» في طين المطر.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | الصينيون العاملون بالعاصمة الإدارية يحتفلون بـ أسبوع المياه

شاهد.. غيوم فى سماء القاهرة وتوقف سقوط الأمطار

محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور