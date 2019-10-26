الجيش والشعب إيد واحدة.. مشهد مؤثر لـ متظاهرة لبنانية مع فرد أمن.. شاهد

حاولت القوات الأمنية إقناع المتظاهرين في لبنان بفتح جسر الرينج خلال مشاهد قطع المتظاهرين اللبنانيين للطرق تعبيرًا عن اعتراضهم على الحكومة ومطالبتهم برحيلها.





رفض المتظاهرون فتح جسر الرينج واستمروا في اعتصامهم، مؤكدين على أنهم لا يريدون الاصطدام بقوات الأمن وأن اعتصامهم سلمي ولن يرحلوا، وقد انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد ذلك.





حيث ظهرت متظاهرة وجلست على الطريق خلف قوات الأمن التي حاولت فض الاعتصام، لكنها كانت ممسكة بيد أحد عناصر الجيش اللبناني من الخلف، وتصورهما الكاميرا.



