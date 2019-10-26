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رياضة

برايتون ينتفض في الدقائق الأخيرة وتعادل إيجابي وآخر سلبي في الدوري الإنجليزي.. فيديو

السبت 26/أكتوبر/2019 - 06:22 م
صدى البلد
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عمر سلامة
انتهت منذ قليل مواجهات الجولة العاشرة من الدورى الإنجليزى بفوز برايتون على إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتعادل واتفورد مع بورنموث سلبيًا بينما تعادل وست هام يونايتد مع شيفيلد يونايتد إيجابيًا بهدف لكل فريق و متبق لقاء وحيد بين تشيلسي وبيرنلي الذى سيقام فى السادسة والنصف.

بذلك رفع بريتون رصيده من النقاط إلى 12 نقطة فى المركز الثانى عشر بينما توقف رصيد إيفرتون عن النقطة 10 محتلًا بها المركو العاشر فى جدول الترتيب.

بينما تزيل واتفرد الدورى الإنجليزى برصيد خمس نقاط جمعهم فى عشر جولات وحل بورنموث فى الثامن برصيد ثلاث عشر نقطة.

جاء وست هام يونايتد فى المركز التاسع برصيد ثلاث عشر نقطة فيما جاء شيفيلد يونايتد فى المركز السابع بنفس الرصيد من النقاط لكن بفارق الأهداف.
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