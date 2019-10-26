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تعليم

غدًا.. استئناف الدراسة بالمدارس والمعاهد الأزهرية وجامعة كفر الشيخ

السبت 26/أكتوبر/2019 - 06:40 م
استئناف الدراسة بالمدارس
استئناف الدراسة بالمدارس والمعاهد الأزهرية وجامعة كفر الشيخ
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محمود زيدان
تستأنف الدراسة بجميع كليات جامعة كفر الشيخ، غدًا، بالإضافة إلى المدارس والمعاهد الأزهرية بمختلف قرى ومدن المحافظة، وذلك بعد تعطلها اليوم السبت بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية التي شهدتها البلاد.

وشهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، تحسنًا ملحوظًا، في حالة الطقس، عقب سطوع الشمس في فترة الظهيرة، وسجلت درجة حرارة الطقس 26 درجة مئوية، وشدة الرياح 27 كم / ساعة، ونسبة الرطوبة 60٪.

وكان الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، قد قرّر تعطيل الدراسة اليوم بالمدارس والمعاهد الأزهرية تحسبًا للتغييرات المناخية المتوقعة وفقًا لبيان وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.
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