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توك شو

الغرف التجارية: أسعار الدواجن 18 جنيهاً ولم تنخفض لهذا السعر منذ 2006.. فيديو

السبت 26/أكتوبر/2019 - 06:19 م
صدى البلد
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عمرو ممدوح
قال سامح السيد عضو شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن سعر الدواجن انخفض إلى 18 جنيهًا في المزارع، مشيرا إلى أنه تم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الدواجن في مصر.

أضاف السيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدم برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن سعر الدواجن لم يصل إلى 18 جنيهاً منذ عام 2006، مشيرا إلى أنه يتم إنشاء غرفة الكترونية حاليا مبنية على العرض والطلب، لعدم التحكم في الأسعار من جانب السماسرة.

وأوضح عضو شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن سعر الدواجن في الأسواق 25 جنيهًا، مشيرا إلى أن هذا السعر يعتبر مرتفعاً مقارنة بالأسعار في المزارع، مؤكدا أن السبب في ارتفاع اسعار الدواجن هم التجار وأصحاب المحلات.
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