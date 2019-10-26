الغرف التجارية: أسعار الدواجن 18 جنيهاً ولم تنخفض لهذا السعر منذ 2006.. فيديو

قال سامح السيد عضو شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن سعر الدواجن انخفض إلى 18 جنيهًا في المزارع، مشيرا إلى أنه تم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الدواجن في مصر.





أضاف السيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدم برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن سعر الدواجن لم يصل إلى 18 جنيهاً منذ عام 2006، مشيرا إلى أنه يتم إنشاء غرفة الكترونية حاليا مبنية على العرض والطلب، لعدم التحكم في الأسعار من جانب السماسرة.



