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برلمان

طلب إحاطة لوضع المحرضين بالدول الحاضنة للإرهاب على قوائم ترقب الوصول

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:01 ص
حسن السيد عضو مجلس
حسن السيد عضو مجلس النواب
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حسن رضوان
أعلن حسن السيد عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بشأن وضع الإعلاميين المحرضين القائمين في دول قطر وتركيا وانجلترا على قوائم ترقب الوصول.

وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك مجموعة من الخارجين عن القانون والقائمين بدول الحاضنة للإرهاب يقومون بالترويج للشائعات التي تهدد الأمن القومي، بهدف تحقيق ارباح غير شرعية على مصلحة الأمن والأمان في مصر.

وأشار عضو لجنة مجلس النواب، إلى أن كل ما يتناول هؤلاء من معلومات كاذبة ومحرفة لمساندة الجماعات الإرهابية، ضد الدولة المصرية، مؤكدًا ضرورة وضعهم على قوائم الوصول للقبض عليهم.

وأكد النائب، أن تقديم طلب الاحاطة لكي يتم توجيهه إلى الجهات المسؤولة لتحقيق في هذا الأمر وتوضح الأسباب التي كانت سبب في تأخر وضع هؤلاء على قوائم ترقب الوصول.
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