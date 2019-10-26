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منوعات

علقة ساخنة.. لحظة الاعتداء على لص سرق محل مجوهرات | فيديو

السبت 26/أكتوبر/2019 - 06:41 م
صدى البلد
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أحمد شريف
تمكن مجموعة من المارة من تحقيق العدالة بأيديهم ، حين امسكوا بلصوص يشتبه بانهم اقتحموا محل مجوهرات عبر كسر نافذته بسيارة وسرقة مقتنياته الثمينة بغرب لندن.

ويكشف فيديو تم تداوله عبر موقع التغريدات تويتر سيارة من فئة رانج روفر تصطدم بنافذة محل مجوهرات فيها عدد من اللصوص الذين يرتدون خوذ و جوات سوداء يقتحمون المحال وسط سخط المارة الذين فاض بهم الكيل من عمليات السرقة المتكررة، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وحين حاول أحد المارة القريبين من مكان الحادث لمنع اللصوص من الفرار أخرج احدهم مطرقة وظل يهدد بها المارة بينما بركض شركاؤه اللصوص من خارج المتجر بعد سرقته.

وبرغم من فرار لصين نحو أحد المراكز التجارية وسط الطريق المزدحم، تمكن المارة من الامساك باللص الثالث بعد ان اسقطوه ارضًا ولقنوه علقة ساخنة ليقيدوه بعد ذلك ويسلموه إلى الشرطة.

ونال اللص قسطا من الضرب المبرح تمثل في اللكم والركل من عدد من المارة الذين وصفوا بـ "الشجعان" لتلقين اللص درسا لن ينساه طيلة حياته.

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