فى عيد ميلاده .. هانى رمزى: أرفض تقديم إعلانات عن هذا المنتج.. إعرف السبب

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنان هاني رمزي الذي استطاع اكتساب شهرة كبيرة منذ ظهوره بسبب خفة ظله وحضوره أمام الكاميرا.





وبرع هانى رمزى في لعب الادوار الكوميدية وأحبه الجمهور في هذه الادوار حيث قدم باقة من الافلام الكوميدية ظلت في اذهان الجمهور منها فيلم "غبي منه فيه" بمشاركة الفنان الراحل طلعت زكريا.





ولد هاني رمزي عام 1964 في محافظة المنيا وتخرج فى كلية التجارة جامعة القاهرة والتحق بمعهد الفنون المسرحية وكان ظهوره للمرة الاولي مع الفنان وحيد سيف في مسرحية "عايزه مليونير".





وقال الفنان هاني رمزي في لقاء تلفزيوني له إنه يمكن ان يشارك في اي نوع من انواع الاعلانات ما عدا اعلانات "الخمور" موضحا انه ممكن أن يوافق علي اي حملة دعائية لاي منتج وقد سبق وقمت بتصوير اعلان لاحدى شركات الملابس الداخلية للرجال.





وأضاف هانى رمزى : رغم الهجوم الشرس الذى تعرضت له بعد تقديمى لهذا الإعلان الا اننى لم اندم عليه لاننى فى النهاية أقدم منتجا غير محرّم وليس به ما يعيبه لذلك أرفض تقديم إعلان عن الخمور والذى قد يفقد شعبيتي خاصة انه من الاشياء المحرمة".





يذكر ان اخر اعمال الفنان هاني رمزي فيلم بعنوان "قسطي بيوجعني" والذى شاركه البطولة فيه مايا نصرى واخراج ايهاب لمعى.