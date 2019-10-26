بعد ظهوره بـ تي شيرت الأهلي | هاشتاج كهربا يتصدر تويتر | ومغردون: اضرب ولا تبالي

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج #كهربا بعد نشر صورة له مرتديا قميص النادي الأهلي بعد انضمامه لـ قائمة منتخب مصر التي أعلن عنها أمس.
وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
#كهربا عبر صفحته على فيسبوك 😂😂 يضرب ولا يبالي 🤣 ليه كده يا كهروب ما قلنا براحه وبهدوء 🤔 ده #مرتضى_منصور وبندق زمانهم بيذاكرو يردوا عليك ازاي 😂😂
ابننا اللي جاي في يناير ❤⚽🙏
#كهربا
مستنيك في يناير
#كهربا
#كهربا ابن النادي الفولت العالي 💡
#كهربا الحراق
انضمام #كهربا للمنتخب تمهيدا لانضمامه للأهلي وفايلر يشوفه.
ابننا كهربا مفيد للمنتخب وانا بطالب البدري ابننا يديه شارة الكابتن كمان عشان الحرقان يبقي للركب #كهربا.
وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
#كهربا عبر صفحته على فيسبوك 😂😂 يضرب ولا يبالي 🤣 ليه كده يا كهروب ما قلنا براحه وبهدوء 🤔 ده #مرتضى_منصور وبندق زمانهم بيذاكرو يردوا عليك ازاي 😂😂
ابننا اللي جاي في يناير ❤⚽🙏
#كهربا
مستنيك في يناير
#كهربا
#كهربا ابن النادي الفولت العالي 💡
#كهربا الحراق
انضمام #كهربا للمنتخب تمهيدا لانضمامه للأهلي وفايلر يشوفه.
ابننا كهربا مفيد للمنتخب وانا بطالب البدري ابننا يديه شارة الكابتن كمان عشان الحرقان يبقي للركب #كهربا.