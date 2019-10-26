بعد ظهوره بـ تي شيرت الأهلي | هاشتاج كهربا يتصدر تويتر | ومغردون: اضرب ولا تبالي



‏‎#كهربا ابن النادي الفولت العالي 💡



‏‎#كهربا الحراق



‏انضمام ‎#كهربا للمنتخب تمهيدا لانضمامه للأهلي وفايلر يشوفه.



‏ابننا كهربا مفيد للمنتخب وانا بطالب البدري ابننا يديه شارة الكابتن كمان عشان الحرقان يبقي للركب ‎#كهربا.



دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج #كهربا بعد نشر صورة له مرتديا قميص النادي الأهلي بعد انضمامه لـ قائمة منتخب مصر التي أعلن عنها أمس.وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :‏‎#كهربا عبر صفحته على فيسبوك 😂😂 يضرب ولا يبالي 🤣 ليه كده يا كهروب ما قلنا براحه وبهدوء 🤔 ده ‎#مرتضى_منصور وبندق زمانهم بيذاكرو يردوا عليك ازاي 😂😂‏ابننا اللي جاي في يناير ❤⚽🙏‎#كهربا‏مستنيك في يناير‎#كهربا