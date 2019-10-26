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رياضة

بعد ظهوره بـ تي شيرت الأهلي | هاشتاج كهربا يتصدر تويتر | ومغردون: اضرب ولا تبالي

السبت 26/أكتوبر/2019 - 06:33 م
كهربا
كهربا
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج #كهربا بعد نشر صورة له مرتديا قميص النادي الأهلي بعد انضمامه لـ قائمة منتخب مصر التي أعلن عنها أمس.

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏‎#كهربا عبر صفحته على فيسبوك 😂😂 يضرب ولا يبالي 🤣 ليه كده يا كهروب ما قلنا براحه وبهدوء 🤔 ده ‎#مرتضى_منصور وبندق زمانهم بيذاكرو يردوا عليك ازاي 😂😂

‏ابننا اللي جاي في يناير ❤⚽🙏
‎#كهربا

‏مستنيك في يناير
‎#كهربا

‏‎#كهربا ابن النادي الفولت العالي 💡

‏‎#كهربا الحراق

‏انضمام ‎#كهربا للمنتخب تمهيدا لانضمامه للأهلي وفايلر يشوفه.

‏ابننا كهربا مفيد للمنتخب وانا بطالب البدري ابننا يديه شارة الكابتن كمان عشان الحرقان يبقي للركب ‎#كهربا.
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