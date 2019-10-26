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أخبار العالم

قرار جرىء من وزير الدفاع اللبناني.. رفع السرية عن حساباته المصرفية

السبت 26/أكتوبر/2019 - 06:39 م
وزير الدفاع اللبناني
وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب
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وكالات
تنفيذا لطلب الرئيس اللبناني ميشال عون، أعلن وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب أنه سيرفع السرية المصرفية عنه وعن زوجته وولديه في لبنان والخارج.

وكتب بوصعب في تغريدة على تويتر، اليوم السبت، " تلبية لرغبة فخامة الرئيس من جميع الوزراء خلال آخر اجتماع للحكومة سوف اتقدم يوم الاثنين بكتاب ارفع بموجبه السرية المصرفية عن حساباتي و حسابات زوجتي وولديّ في لبنان والخارج سلفا".

وبذلك ينضم بوصعب لعدد كبير من وزراء ونواب حزب "التيار الوطني الحر" الذي أسسه الرئيس الحالي ميشال عون.

ويوم السبت الماضي، أعلن الرئيس اللبناني أن الاحتجاجات التي تعم لبنان تعبر عن "وجع الناس" لكن من الظلم اتهام كل السياسيين بالفساد.

وذكر مكتب عون على "تويتر" أنه قال إن على الحكومة أن تبدأ على الأقل باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسئولية وزارية حاضرًا أو مستقبلًا.

وكان سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني قد أعلن، يوم الاثنين الماضي، إقرار مجلس الوزراء للإجراءات الإصلاحية التي اقترحها على شركائه بالإضافة إلى موازنة 2020.

وأكد الحريري أن الإجراءات الإصلاحية التي أقرها مجلس الوزراء لا تهدف إلى "مقايضة" المتظاهرين على ترك الشارع ووقف "التعبير عن غضبهم" من أداء الطبقة السياسية والأزمة الاقتصادية الخانقة.

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