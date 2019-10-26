المئات من الطلاب يشاركون احتفال وزارة التعليم العالي ببدء العام الدراسي الجديد للوافدين

توافد اليوم المئات من الطلاب الوافدين لحضور احتفالية الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين لاستقبال الطلاب بالعام الجديد، من عدد من الدول الأفريقية بالإضافة إلى طلاب الدول العربية وأخرى على مستوى العالم



وتنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات الاحتفال ببدء العام الدراسي الجديد 2019/2020 للطلاب الوافدين الجدد هذا العام، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في الخامسة والنصف مساء السبت المقبل، بمحكي قلعة صلاح الدين الايوبي بالقاهرة.