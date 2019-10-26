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فن

مهرجان القاهرة يكشف تفاصيل الدورة الـ 41 في مؤتمر صحفي 4 نوفمبر

السبت 26/أكتوبر/2019 - 06:37 م
مهرجان القاهرة
مهرجان القاهرة
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أحمد إبراهيم
يعقد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الثانية عشرة ظهر يوم الاثنين الموافق 4 نوفمبر المقبل، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الدورة 41 التي تحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتُقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر المُقبل برئاسة المنتج محمد حفظي.

وتكشف إدارة المهرجان من خلال المؤتمر، عن قوائم الأفلام المتنافسة في المسابقات والبرامج المختلفة، كما تعلن أيضا عن أبرز الورش وجلسات النقاش التي من المقرر إقامتها بمشاركة أبرز صناع السينما العالميين.

ويعرض المهرجان خلال الدورة 41 أكثر من 150 فيلما، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، منها 30 فيلما ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضا على عدد من الأفلام العالمية الكبرى ستكون مفاجأة الدورة 41، وخلال الفترة من 21 إلى 26 يقيم المهرجان النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتواصل مع المجتمع السينمائي الدولي، بالإضافة إلى حضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج.

كان المهرجان كشف مؤخرا عن افتتاح الدورة 41 بعرض فيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وبطولة روبرت دي نيرو، وآل باتشينو في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أعلن أيضا عن منح جائزة فاتن حمامة التقديرية، في حفل الافتتاح، للمخرج المصري الكبير شريف عرفة، والممثل وكاتب السيناريو ومخرج الرسوم المتحركة تيري جيليام، الذي حصل على جائزة البافتا وترشحت أفلامه وفازت بجوائز أوسكار وجولدن جلوب.
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