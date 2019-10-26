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ديني

نادية عمارة تواجه الفتاوى المتشددة ضد النساء بكتاب جديد

السبت 26/أكتوبر/2019 - 06:48 م
الدكتورة نادية عمارة
الدكتورة نادية عمارة
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محمد صبري عبد الرحيم
وقعت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، عقدَ كتابِها الجديد بعنوان «قضايا المرأة المسلمة بين التقليد والتجديد»، مع دار السعيد للنشر والتوزيع، مُمثلة في الكاتبة والناشرة لمياء السعيد.

ويتألف كتابُ «قضايا المرأة المُسلمة بين التقليد والتجديد» من 6 فصول، ويُعد الجزء الأول من ضمن سلسة التجديد والتنوير للدكتورة نادية عمارة، التي تهدف من خلالها تصحيح بعض الأفكار المُغلوطة والرد على الفتاوى المتشددة المُنتشرة التي تتعلق بالمرأة المسلمة.

ويُعد الكتابُ مُعالجةً فكريةً منهجيةً لقضايا المرأة المُسلمة، مِن خلال موضوعات فقهية يكثُر فيها السؤالُ أثناء تقديمها البرامج الدينية عبر الفضائيات وكذلك إلقائها الندوات الثقافية والاجتماعية والدينية، وأجابت الدكتورة نادية عمارة عن الأسئلة في كتابها الجديد بأسلوب سهلٍ، مُعتمدة فيها على الأدلة من القرآن الكريم والسُنة النبوية المُشرفة، وما ورد عن الصحابة والتابعين، في تلك القضايا.

وتناول الكتابُ في فصوله الستة موضوعات، منها: «أولًا: صوت المرأة ليس بعورة، ثانيًا: حق التزين والتجمل للمرأة المسلمة، ثالثًا: أدلة وجوب الزي الشرعي على المرأة المسلمة، رابعًا: مشروعية ارتداء المُسلمات للألوان وتنوع طرازها، خامسًا: تأويلات فاسدة.. «وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ»، سادسًا: سفر المرأة المسلمة بدون محرم».

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