علي فرج يقصي عمر مسعد من بطولة الأهرام الدولية للإسكواش

فاز المصري علي فرج المصنف الأول عالميا على مواطنه عمر مسعد، بثلاثة أشواط دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في دور الـ 32 من بطولة الأهرام الدولية للإسكواش، المقامة في مصر، ليصعد فرج إلى دور الستة عشر من البطولة.



أظهر علي فرج تفوقا ملحوظا من بداية المباراة، واستطاع الفوز في الشط الأول بنتيجة 11-2، وفي الشوط الثاني بنتيجة 11-8، وفي الشوط الثالث بنتيجة 11-7، لتنتهي المباراة التي استمرت 39 دقيقة لصالحه بثلاثة أشواط دون رد.



وتأهل علي فرج إلى دور الستة عشر ليواجه المصري مازن هشام الذي أقصى نيكولاس مولر من البطولة، ويلتقي المصريان في الثامنة مساء غد الأحد على الملعب الزجاجي تحت سفح الأهرامات.



وتستضيف مصر بطولة الاهرام الدولية للإسكواش في الفترة بين 25 أكتوبر الجاري وحتى الأول من نوفمبر، حيث تقام المباريات في سفح الأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار.