تعزيزات عسكرية أمريكية تصل منطقة حقول النفط شرق سوريا

أكدت شبكة "ان بي سي نيوز" أن قافلة من المركبات العسكرية الأمريكية عبرت الحدود من العراق وشقت طريقها نحو شمال شرق سوريا في محاولة لمنع سقوط حقول النفط في أيدي تنظيم داعش الإرهابي.



عززت القوات الأمريكية أعدادها في منطقة حقول النفط السورية في منطقة دير الزور بالتنسيق مع شركائها من قوات سورية يقودها الأكراد، وذلك بهدف منع داعش من السيطرة على حقول النفط، وفقا لمسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية.



قال المسؤول "لن نناقش تفاصيل أو جداول زمنية حول تلك القوات لأسباب أمنية."



وأكد مصدران داخل سوريا أنهما شاهدا قافلة عسكرية أمريكية تسير باتجاه دير الزور، موضحا أنها كانت ترفع أعلام أمريكية وترافقها طائرات هليكوبتر.

