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رياضة

مفاجأة..ريال مدريد يستغنى عن أفضل لاعب فى العالم خلال الميركاتو الصيفى

السبت 26/أكتوبر/2019 - 06:47 م
ريال مدريد
ريال مدريد
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عمر سلامة
فجرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية، مفاجأة كبرى، اليوم ، بشأن مستقبل نجم ريال مدريد في الفريق، في ظل تكهنات برحيله، مطلع الصيف المقبل.

وأكدت تقارير إسبانية، أن النجم لوكا مودريتش، نجم خط وسط الملكى ، بصدد الرحيل عن صفوف الفريق، صيف 2020، لتقدمه فى العمر، وتعدد إصاباته، في الآونة الأخيرة.

وفشل اللاعب الأفضل في العالم لعام 2018 في تقديم مستويات جيدة مع النادي الميرنجي، الموسم الحالي، للدرجة التي جعلته يخرج من قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2019، رغم أن القائمة ضمت 30 لاعبًا.

وشارك النجم الكرواتي -34 عامًا- مع ريال مدريد، منذ انضمامه للفريق، صيف 2012، في 308 مباراة، ونجح في تسجيل 18 هدفًا، وصناعة 48 آخرين.
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