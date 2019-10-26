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فن

بابا العرب .. ماجد الكدواني يجسد شخصية البابا شنودة الراحل

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:43 م
ماجد الكدوانى
ماجد الكدوانى
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أحمد إبراهيم
يستعد النجم الكبير ماجد الكدواني لتقديم دور البابا شنودة الثالث , في مسلسل يتناول السيرة الذاتية للبابا الراحل.

يحمل العمل اسم “بابا العرب”، ويتكون من 34 حلقة، وأعد المادة التاريخية له المؤرخ الكنسي نشأت زقلمة، وكتب الحوار الدكتور عطا الله توفيق، ومن إنتاج دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون ,وسيكون أول مسلسل كنسي في مصر، يتناول السيرة الذاتية للبابا الراحل شنودة الثالث، يتناول المسلسل ثلاث مراحل فى حياة البابا “الطفولة والشباب والرهبنة والباباوية ثم النياحة”.

وكشف القمص بموا الأنبا بيشوى أن ميزانية المسلسل تتراوح بين 50 إلى 80 مليون جنيه، ولذلك فتحت الكنيسة حسابات في البنوك من أجل استقبال التبرعات من داخل مصر أو من أقباط المهجر.

ويقدم الشخصية في المسلسل ماجد الكدوانى، وجار ترشيح باقي الممثلين، على أن يستغرق التصوير 4 أشهر، والمونتاج 3 أشهر.

وأكد القمص بموا أن الكنيسة حصلت على موافقة رقابة المصنفات الفنية على المسلسل وموافقة وزارة الثقافة، على أن يُعرض على القنوات الفضائية العامة، وعدم قصره على الأقباط.
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