شاهد| كشف أكاذيب BBC البريطانية.. وقصة الفتاة زبيدة الابرز

كشف تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت عن أكاذيب الشبكة البريطانية "BBC" ضد الدولة المصرية، والسقطات التي وقعت فيها القناة طوال الفترة الماضية، وضربها للمهنية عرض الحائط، ومواصلة تقديم محتوى لا مصداقية له.



ورصد التقرير، أكاذيب الشبكة البريطانية، والتى كان أبرزها قصة الفتاة زبيدة، والتى زعمت من قبل أنها مختفية قسريا، إلا أن ظهور الفتاة كان بمثابة الضربة، وكشف فخ الأكاذيب التي تروج لها الشبكة البريطانية، والادعاءات التي تتخذها الشبكة ضد مصر فى الفترة الماضية.



وأوضح التقرير، أن من ضمن المحتوى الكاذب الذى تقدمه الشبكة البريطانية بى بى سي، واستضافتها للمقاول الهارب محمد على، ومحاولة الترويج لأفكاره التي تحرض ضد الدولة المصرية والجيش، ولفت التقرير إلى أن القناة تفتقد للمهنية لما تقدمه فى تقاريرها ضد الدولة المصرية.







