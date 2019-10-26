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شاهد | الصينيون العاملون بالعاصمة الإدارية يحتفلون بـ أسبوع المياه

السبت 26/أكتوبر/2019 - 06:47 م
صدى البلد
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صدى البلد
بمناسبة أسبوع المياه المقام في مصر.. قام وفد من الشركة الصينية المسئولة عن إنشاء أبراج حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية بزيارة لمتاحف الرى وعلوم المياه بالقناطر الخيرية ليتعرفوا على تاريخ مصر الكبير في تنمية الري ومعرفة ثقافة المياه العريقة بالبلاد.

وكان في استقبال الوفد الصيني، المهندس هشام فرغلى رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والذي أكد أن المتحف كيان حضاري يحتوي علي الكثير من النماذج الأثرية المتنوعة لأنظمة الري المختلفة وأدوات الري التي تعبر عن الحضارة المصرية في أبهي عصورها وتحكي تاريخ مدرسة الري المصرية عبر العصور وترصد الإبداع المصري العظيم الذي تحكم في مياه النيل وروض النهر الخالد للاستفادة منه بصفته شريان الحياة الوحيد لمصر.

وخلال جولتهم بمتحف الري تعرفوا على إبداعات مدرسة الرى العريقة وما صنعته من حضارة باستغلال نهر النيل استغلالا أمثل وكيف حافظوا على كل قطرة مياه من العصر الفرعوني للعصر الحديث، وشرح المهندس هشام فرغلي المشاريع العملاقة في مصر من القناطر الخيرية والسد العالي وقناة السويس التي لها دور عظيم في مصر.

وأيضا قاموا بزيارة متحف علوم المياه بالقناطر الخيرية أول متحف تعليمى فى الشرق الأوسط وهو يهدف إلى تبسيط بعض النظريات الرياضية والفيزيائية الخاصة بالمياه عن طريق التجارب العملية كما قاموا بجولة نيلية لمشاهدة القناطر الخيرية القديمة والحديثة واستمتعوا بمعرفة تاريخ المياه في مصر.
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