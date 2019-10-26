هاميس تخطف قلب محمد في حفل زفافهما بحضور محافظ الدقهلية

شارك "أفراح البلد" مدير مكتب الوفد بالدقهلية محمد طاهر حفل زفاف نجلته هاميس الحاصلة على ليسانس الآداب على المحاسب محمد جمال وذلك بقاعة ريفيرا بالمنصورة بحضور المهندس كمال شاروبيم محافظ الدقهلية وسعد الفرماوى السكرتير العام المساعد ولفيف من القيادات التنفيذية ورجال الصحافة والإعلام والأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب.





وحضر حفل الزفاف المئات من أهالي وجيران وأصدقاء العروسين ومشاركة من "صدى البلد" ننشر صور الزفاف مع تمنياتنا بحياة زوجية سعيدة للعروسين.





حيث رقص وغنى العروسان على أنغام "الدى جى "وسط سعادة وفرحة سادت الحاضرين وأفراح البلد تتمنى لهما حياة سعيدة.



