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تعاون في مجال الغاز الطبيعي والسياحة | محافظ الإسكندرية يستقبل عمدة مدينة ليماسول القبرصية.. ويؤكد: إنشاء خط ملاحي وجوي منخفض التكاليف بيننا

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:56 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يستقبل عمدة مدينة ليماسول
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أحمد عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز قنصوه:
عودة رحلات الكروز وإنشاء خط ملاحي وجوي منخفضة التكاليف
توقيع إعلان تآخٍ بين الإسكندرية وليماسول لتجديد الاتفاقيات التي تربط المدينتين
عمدة مدينة ليماسول: 
اتفاقيات جديدة في أكثر من مجال خاصة الغاز الطبيعي

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية اليوم، نيكوس نيكولائيذيس، عمدة مدينة ليماسول القبرصية، والوفد المرافق له، وذلك لتوقيع إعلان تآخٍ بين الإسكندرية وليماسول، لتجديد الاتفاقيات التي تربط المدينتين منذ عام ١٩٧٢، وبحث سبل التعاون في المجالات المشتركة بين الجانبين.

وفي كلمته أشار المحافظ إلى أن دولتي قبرص واليونان من أهم دول البحر المتوسط التي تربط مدنها بالإسكندرية، علاقات قوية تمتد عبر التاريخ خاصة التشابه الكبير الذي يربط الإسكندرية بالمدن القبرصية واليونانية، فالإسكندرية مدينة تاريخية يغمرها الحب والتسامح وعاشت على أرضها الجاليتان اليونانية والقبرصية على مر العصور .

ولفت قنصوه إلى أن من أهم المجالات التي يمكن أن نتعاون بها هو مجال الغاز ، خاصة مع الاكتشافات العديدة للغاز في منطقة البحر المتوسط، بالإضافة إلى مجال السياحة من خلال عودة رحلات الكروز وإنشاء خط ملاحي وجوي منخفضة التكاليف لتبادل الرحلات والوفود السياحية بين الجانبين.

من جانبه قال عمدة مدينة ليماسول إن الإسكندرية وليماسول تربطها علاقة صداقة وتآخي منذ ٤٧ عاما، وأضاف أننا متواجدون اليوم لإحياء هذا الترابط وإرساء أسس واتفاقيات جديدة في أكثر من مجال.

وأشار إلى ضرورة إقامة مشروعات قابلة للتنفيذ على المدى القصير والمتوسط والطويل، خاصة مع انشاء الخط الملاحي بين قبرص والإسكندرية مما يزيد من تبادل الزيارات وتدعيم سبل التعاون.

ولفت نيكولائيذيس إلى أن مصر وقبرص تربطهما علاقات استراتيجية قوية وتشهدان حالة من التطور والتقدم ، وهناك طفرة في النمو وهو ما يجب أن نستغله في إقامة خارطة طريق محددة بين الإسكندرية المصرية وليماسول القبرصية لإرساء بنود تلك الاتفاقية.
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