تعاون في مجال الغاز الطبيعي والسياحة | محافظ الإسكندرية يستقبل عمدة مدينة ليماسول القبرصية.. ويؤكد: إنشاء خط ملاحي وجوي منخفض التكاليف بيننا

عودة رحلات الكروز وإنشاء خط ملاحي وجوي منخفضة التكاليف

توقيع إعلان تآخٍ بين الإسكندرية وليماسول لتجديد الاتفاقيات التي تربط المدينتين

عمدة مدينة ليماسول: