مركب لعلاج الأوزون وغسالة صديقة للبيئة.. البحيرة تبدع في معرض القاهرة الدولي

شاركت محافظة البحيرة في معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار بـ13 مشروعا للمخترعين والمبتكرين التى نظمته أكاديمية البحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على أهمية اكتشاف المواهب العلمية من المبتكرين والمخترعين في كافة مراحلها العمرية والعمل على دعمها ورعايتها وتوفير البيئة والمناخ المناسب لتنمية تلك المواهب .



وأشار إلى أهمية معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار والذى شاركت فيه المحافظة من خلال 13 مشروعا في فتح آفاق جديدة امام المخترعين والمبتكرين لتسويق وعرض ابتكاراتهم واختراعاتهم.



تفقدت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ أجنحة المعرض والذي نظمته أكاديمية البحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت شعار أفريقيا تبتكر على مدار يومين، بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية ، بمشاركة أكثر من 26 دولة ويبلغ عدد الأجنحة بالمعرض 24 جناحًا.



وأشارت نائب المحافظ إلى أن البحيرة تشارك في جناح الطفل المبتكر ، وجناح الإبتكار المجتمعي للأفراد بـ 13 مشروعا ، تضم ابتكارات أبناء المحافظة في مختلف المجالات ، منها جهاز الكشف عن الحرائق ، ورافعة تخفيف الحمل بإستخدام ثقل متحرك ، بحث عن كيفية التواصل تحت الماء ، وشاحن موبايل بمواد طبيعية بسيطة ، وغسالة صديقة للبيئة ، ومركب لعلاج تأكل طبقة الاوزون ، وفكرة للقضاء على السرطان ، ومكنسة بسيطة ، وروبوت اردوينو ، وتكبير صوت التليفون المحمول بإستخدام دائرة بسيطة بدون أسلاك أو بلوتوث ، عمل خلاط من مواد بسيطة ، ونظام آمان للمنزل بإستخدام الإنترنت ، ومشروعًا للطاقة الشمسية .