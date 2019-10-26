عدد أحكام الإعدام .. تعليق ناري من حافظ أبو سعدة على بيان الاتحاد الأوروبي

قال الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن البيان الصادر من البرلمان الأوروبي عن اوضاع حقوق الانسان في مصر كان يجب ان يتم التواصل بين البرلمان الأوروبي والبرلمان المصري للتأكد من صحة المعلومات التي تلقاها من عدد من المنظمات غير الحكومية لا سيما وأن البيان قد تتضمن عددا من الأرقام والإحصائيات غير موثقة وغير دقيقة مثل أعداد المحتجزين علي خلفيه احداث يوم ٢٠ سبتمبر وكذلك احصائيات عدد الاحكام الصادرة بعقوبة الاعدام الامر الذي يضرب مصداقية ما جاء في القرار.



وأضاف أبو سعدة في تصريح لـ"صدى البلد "أن البيان استخدم لغة استعلائية ضد الدولة المصرية وهو امر ليس معتادا في العلاقات الدولية التي تقوم على الاحترام بين الدول والتعامل على أساس احترام السيادة للدولة ومع كل التقدير للبرلمان الاوربي فيجب ان يحرص على العلاقات المصرية الأوروبية كدولة مهمة في المنطقة تلعب ادوارا اقليمية هامة وتواجه تحديات كبيره من قبل منظمات إرهابية تسعى إلى تقويض الأمن والنظام.



وأوضح أبو سعدة أن البيان تجاهل إجراءات اتخذتها الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان وتتعلق بقانون جديد هو القانون ١٤٩ الخاص بتنظيم العمل الأهلي وكذلك إفراج النيابة العامة عن مئات من المحتجزين.

