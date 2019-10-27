لتوضيح صورته الحقيقية .. قافلة دعوية لنشر الإسلام الوسطي بالمنيا

في إطار المنهج الوسطي الذي يتبناه الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ووزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار ، استقبلت مديرية أوقاف المنيا بقيادة فضيلة الشيخ سلامة عبد الرازق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف لتوجيهها إلى القرى المستهدفة بمحافظة المنيا والمناطق ذات الصلة بالمدن والقرى والنجوع لنشر عظمة وسماحة الدين الإسلامي وغرس روح التعايش السلمي وتعميق روح المواطنة والولاء والانتماء وقبول الآخر.



في إطار الحملة التي تطلقها وزارة الأوقاف بعنوان هذا هو الإسلام وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف ضمن الخطة الدعوية للدفاع عن الإسلام ونشر صورته الحقيقية وإزالة ما علق بالإسلام والمسلمين لدى الآخرين جراء التصرفات التي صدرها أصحاب الأفكار المتشددة والمغلوطة وأصحاب العقول المتحجرة ممن انتسبوا ظلما وزورا للإسلام فأساءوا إليه على غير ما جاء به الإسلام من سماحة ومودة وتراحم .



وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى بذل أقصى طاقة وعدم ادخار أي جهد في سبيل تحقيق أهداف القافلة من أجل الدفاع عن ديننا ووطننا.