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محافظات

زيادة رسوم مناطق الغوص بالبحر الأحمر.. اعرف الأسعار الجديدة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:02 ص
مناطق الغوص
مناطق الغوص
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ابراهيم جادالله
طالبت إدارة محميات البحر الأحمر، مسئولي وملاك ومشغلي الوحدات البحرية بمختلف أنواعها، بالتوجه لمقر إدارة المحميات لاستخراج تصاريح ممارسة نشاط الوحدات.

وأكدت محميات البحر الأحمر، فى بيان لها، السبت، أنه على ملاك الوحدات البحرية الحاصلة على ترخيص ملاحى للعمل بمدن "الغردقة، وسفاجا، والقصير، ومرسى علم، ومناطق جنوب مرسى علم"، بحرفة الركوبة بالأجر بمختلف الأنشطة السياحية "غوص، وسنوركلينج، والرحلات الخاصة بمواقع الدرافيل"، وأيضا السفاري.

وقالت المحميات: "زيارات بيئية وثقافية وطبيعية رحلات اللنشات واليخوت ذات القاع والجوانب الزجاجية- القوارب السريعة – القوارب المطاطية، والمرخص لها للعمل داخل نطاق الميناء أو الساحلي، بالتوجه إلى مقر الإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر، بمدينة الغردقة، شارع الشيراتون، ميدان العروسة، لتسجيل الوحدة للبدء فى إستخراج تصريح ممارسة نشاط الوحدة البحرية داخل نطاق محميات البحر الأحمر، وذلك إعمالا لقرار وزارة البيئة رقم 202 لسنة 2019 والمنشور بالعدد 189 بالوقائع المصرية، وذلك يوميًا من الساعة 8 صباحًا الى 11 مساء اعتبارًا من 25 أكتوبر 2019".

وأوضحت محميات البحر الأحمر، أنه يتم التقدم بمستندات: صورة ضوئية من الترخيص الملاحى للوحدة مع الأصل للاطلاع عليه، وصورة ضوئية من شهادة تسجيل قيد الوحدة، وصورة من بطاقة الرقم القومى للمالك للمشغل أو المفوض قانونًا.

وقال الدكتور تامر كمال، مدير محميات البحر الأحمر، إن الهدف من هذه المنظومة هو ضبط منظومة استخدامات الموارد الطبيعية وإلزام جميع العائمات البحرية بتطبيق القواعد والاشتراطات البيئية كى يمكن فهم حساسية الموارد الطبيعية وطريقة التعامل معها.

وأضاف أنه سيتم فى البداية جمع كافة البيانات وتسجيل جميع العائمات العاملة بالأجر، مع فرض رسوم زيارة لكل سائح أجنبي قيمتها 5 دولارات و25 جنيها لكل سائح مصرى بمختلف مناطق البحر الأحمر البحرية، عدا مناطق بيوت الدلافين شمالا وجنوبا فلها منظومة إدارة ورسوم مختلفة.

وأشار إلى أن التقديم سيكون بشكل يومى بعد تسجيل جميع العائمات البحرية التى تعمل بالأجر وستوضع منظومة إلكترونية لاحقا للتسجيل لزيارة كل موقع غوص، وسيتم وضع طاقة استيعابية لكل مكان حتى لا نهدر مواردنا الطبيعة من شعاب مرجانية.
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