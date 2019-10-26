10 معلومات عن صندوق مصر السيادي



حصر كافة أصول الدولة الثابتة والمنقولة علي مستوي المحافظات لإعادة استغلالها وتحقيق عوائد اقتصادية منها.



يقوم الصندوق بالاستثمار في الأوراق والأدوات المالية والإقتراض واصدار السندات والصكوك.



الصندوق يدرس انشاء صناديق فرعية في 3 مجالات لزيادة العوائد وتشمل قطاعات " الطاقة الجديدة والمتجددة، اللوجيستيات، الصناعات التحويلية".



وزارة التخطيط تلقت إلى طلبات دولية من الصين وعمان للشراكة مع صندوق مصر السيادي وبرتوكول للخبرات الفنية مع الإمارات والكويت

انشاء الصندوق يتوافق مع استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

الصندوق يعد فرصة للشراكة بين القطاعين الخاص والعام لدعم الاقتصاد القومي وزيادة فرص العمل.

صندوق مصر السيادي يسعي للدخول في شراكات مع 14 صندوقا سياديا إفريقيا. وزارة التخطيط تلقت إلى طلبات دولية من الصين وعمان للشراكة مع صندوق مصر السيادي وبرتوكول للخبرات الفنية مع الإمارات والكويتانشاء الصندوق يتوافق مع استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي؛ بضرورة تفعيل دور الصندوق من خلال الشراكة القطاع الخاص وتوفير فرص استثمارية في أصول وقطاعات جديدة ومستحدثة لتكون عنصر جذب للاقتصاد المصري، مع تذليل أي عقبات تعوق الاستثمار، بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة تعود بالنفع على الاقتصاد المصري وعلى توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.وينشر "صدى البلد" أبرز 10 معلومات عن الصندوق ودوره التنموي:رأسمال الصندوق 5 مليارات جنيه من إجمالي رأسمال مرخص قدره 200 مليار جنيهإطلاقه رسميا اعتبارا من يناير المقبل.