لـ عشاقها.. كوب واحد من القهوة يسبب كوارث صحية صادمة

لقد تم ربط شرب القهوة بالعديد من الفوائد الصحية، مثل انقاص الوزن وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري، ومنع ظهور مرض الكبد وما إلى ذلك، ولكن هل سألت نفسك هل حبوب البن آمنة للاستهلاك؟



وكشف موقع boldsky عن الكوارث الصحية التي يسببها تناول كوب واحد من القهوة:



- مشاكل في المعدة: يمكن أن يسبب الإفراط في تناول حبوب القهوة مشاكل في المعدة بسبب وجود الكافيين ومركبات تسمى الكاتيكول التي تسبب زيادة حمض المعدة.



- اضطرابات في النوم

تسبب القهوة الارق وزيادة في التوتر خاصة الافراد المصابين بحساسية الكافيين.



- مشاكل للحامل

يجب على الحوامل تجنب تناولها لانها من يمكن أن تشكل خطرًا كبيرًا مثل الإجهاض، انخفاض الوزن عند الولادة.



