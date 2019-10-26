Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لمنع الكوارث فى المناطق الساخنة.. التنمية المحلية تتابع أحوال الطقس بالمحافظات|صور

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:27 م
أمطار المحافظات
أمطار المحافظات
Advertisements
ايمان البكش
أجرى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اليوم عدة اتصالات بعدد من المحافظين خاصة المحافظات المحتمل سقوط الامطار بها لمراجعة كافة الاجراءات التي تم اتخاذها و التدابير اللازمة لسلامة وامن المواطنين.

ووجه شعراوى غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة وبالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات والقوات المسلحة وإدارات المرور وكافة الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة خلال الــ ٤٨ ساعة القادمة والتأكيد على رفع درجة الاستعداد لمنع حدوث كوارث فى المناطق الساخنة.

وقامت غرفة عمليات الوزارة صباح اليوم برصد ومتابعة الاحوال الجوية وسقوط الامطار الخفيفة المتقطعة على بعض المحافظات والتأكيد على المحافظات والاحياء التى تواجه احوال طقس متغيرة بالاستعدادات وعمل الاجراءات اللازمة لمواجهه اى مشكلة من تراكم المياه حتى لا تؤدى لاعاقة حركة المرورية وحركة السير.

واكدت غرفة العمليات المركزية بالوزارة وبالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات استقرار حالة الطقس والاستعداد التام لمواجهة أى طوارئ خلال الـ ٤٨ ساعة القادمة كما تم رفع كفاءة جميع محطات الصرف على مستوى المحافظات والتى تعمل بكامل طاقتها وان هناك استعدادا فنيا كاملا واطقم مهندسي تشغيل لحل اى مشكلة تتعرض لها المحطات وباسرع وقت واعلى كفاءة.
لمنع الكوارث فى المناطق الساخنة.. التنمية المحلية تتابع أحوال الطقس بالمحافظات|صور
لمنع الكوارث فى المناطق الساخنة.. التنمية المحلية تتابع أحوال الطقس بالمحافظات|صور
لمنع الكوارث فى المناطق الساخنة.. التنمية المحلية تتابع أحوال الطقس بالمحافظات|صور
لمنع الكوارث فى المناطق الساخنة.. التنمية المحلية تتابع أحوال الطقس بالمحافظات|صور
لمنع الكوارث فى المناطق الساخنة.. التنمية المحلية تتابع أحوال الطقس بالمحافظات|صور
لمنع الكوارث فى المناطق الساخنة.. التنمية المحلية تتابع أحوال الطقس بالمحافظات|صور
لمنع الكوارث فى المناطق الساخنة.. التنمية المحلية تتابع أحوال الطقس بالمحافظات|صور
لمنع الكوارث فى المناطق الساخنة.. التنمية المحلية تتابع أحوال الطقس بالمحافظات|صور
لمنع الكوارث فى المناطق الساخنة.. التنمية المحلية تتابع أحوال الطقس بالمحافظات|صور
لمنع الكوارث فى المناطق الساخنة.. التنمية المحلية تتابع أحوال الطقس بالمحافظات|صور
لمنع الكوارث فى المناطق الساخنة.. التنمية المحلية تتابع أحوال الطقس بالمحافظات|صور
لمنع الكوارث فى المناطق الساخنة.. التنمية المحلية تتابع أحوال الطقس بالمحافظات|صور
لمنع الكوارث فى المناطق الساخنة.. التنمية المحلية تتابع أحوال الطقس بالمحافظات|صور
لمنع الكوارث فى المناطق الساخنة.. التنمية المحلية تتابع أحوال الطقس بالمحافظات|صور
لمنع الكوارث فى المناطق الساخنة.. التنمية المحلية تتابع أحوال الطقس بالمحافظات|صور
لمنع الكوارث فى المناطق الساخنة.. التنمية المحلية تتابع أحوال الطقس بالمحافظات|صور
لمنع الكوارث فى المناطق الساخنة.. التنمية المحلية تتابع أحوال الطقس بالمحافظات|صور
لمنع الكوارث فى المناطق الساخنة.. التنمية المحلية تتابع أحوال الطقس بالمحافظات|صور
لمنع الكوارث فى المناطق الساخنة.. التنمية المحلية تتابع أحوال الطقس بالمحافظات|صور
لمنع الكوارث فى المناطق الساخنة.. التنمية المحلية تتابع أحوال الطقس بالمحافظات|صور
لمنع الكوارث فى المناطق الساخنة.. التنمية المحلية تتابع أحوال الطقس بالمحافظات|صور
لمنع الكوارث فى المناطق الساخنة.. التنمية المحلية تتابع أحوال الطقس بالمحافظات|صور
لمنع الكوارث فى المناطق الساخنة.. التنمية المحلية تتابع أحوال الطقس بالمحافظات|صور
لمنع الكوارث فى المناطق الساخنة.. التنمية المحلية تتابع أحوال الطقس بالمحافظات|صور
لمنع الكوارث فى المناطق الساخنة.. التنمية المحلية تتابع أحوال الطقس بالمحافظات|صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادات مبكرة بمطروح لمواجهة السيول ومراجعة المعدات والتنسيق بين كافة الجهات

بعد تحذيرات الأرصاد.. تعرف على استعداد مطروح لمواجهة السيول

التنمية المحلية تعلن حالة الطوارئ لمواجهة السيول والأمطار

أمطار رعدية تحول شوارع البحيرة لمستنقعات وارتفاع نسب الغياب بالمدارس.. صور

شعراوي يشدد على انتشار معدات الطوارئ في مناطق تجمع المياه بالمحافظات

حالة تأهب قصوى بالمحافظات.. تشديدات على المحافظين بنشر المعدات بشكل جيد والتنسيق مع المرور أولا بأول وتحديد الطرق البديلة حال إغلاق أي شوارع أو ميادين

ترشيحاتنا

واصل سقوطه | في أول لقاء لـ جروس .. الأهلى يتلقى هزيمة قاسية | فيديو

قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر

بعد ظهوره بـ تي شيرت الأهلي | هاشتاج كهربا يتصدر تويتر | ومغردون: اضرب ولا تبالي

مرتديا قميص الأهلي.. كهربا يحتفل بانضمامه إلى قائمة منتخب مصر ..شاهد

شاهد.. غيوم فى سماء القاهرة وتوقف سقوط الأمطار

مزحة سخيفة تتحول لكارثة| ثعبان يلدغ لسان صبي بعد وضعه أمام وجهه |شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | الصينيون العاملون بالعاصمة الإدارية يحتفلون بـ أسبوع المياه

شاهد.. غيوم فى سماء القاهرة وتوقف سقوط الأمطار

محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور