لمنع الكوارث فى المناطق الساخنة.. التنمية المحلية تتابع أحوال الطقس بالمحافظات|صور



وقامت غرفة عمليات الوزارة صباح اليوم برصد ومتابعة الاحوال الجوية وسقوط الامطار الخفيفة المتقطعة على بعض المحافظات والتأكيد على المحافظات والاحياء التى تواجه احوال طقس متغيرة بالاستعدادات وعمل الاجراءات اللازمة لمواجهه اى مشكلة من تراكم المياه حتى لا تؤدى لاعاقة حركة المرورية وحركة السير.



واكدت غرفة العمليات المركزية بالوزارة وبالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات استقرار حالة الطقس والاستعداد التام لمواجهة أى طوارئ خلال الـ ٤٨ ساعة القادمة كما تم رفع كفاءة جميع محطات الصرف على مستوى المحافظات والتى تعمل بكامل طاقتها وان هناك استعدادا فنيا كاملا واطقم مهندسي تشغيل لحل اى مشكلة تتعرض لها المحطات وباسرع وقت واعلى كفاءة.

أجرى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اليوم عدة اتصالات بعدد من المحافظين خاصة المحافظات المحتمل سقوط الامطار بها لمراجعة كافة الاجراءات التي تم اتخاذها و التدابير اللازمة لسلامة وامن المواطنين.ووجه شعراوى غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة وبالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات والقوات المسلحة وإدارات المرور وكافة الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة خلال الــ ٤٨ ساعة القادمة والتأكيد على رفع درجة الاستعداد لمنع حدوث كوارث فى المناطق الساخنة.