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بتكلفة 3 ملايين جنيه .. إعادة إعمار 23 منزلًا في إطار المشروع القومي حياة كريمة بقرية السلام بالفيوم .. والمحافظ: إعمار منازل للأسر الأولى بالرعاية بالقرى تباعا

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 05:04 ص
إعادة إعمار 23 منزلًا
إعادة إعمار 23 منزلًا في إطار المشروع القومي حياة كريمة
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الفيوم - نبيل أبو السعود
محافظ الفيوم :
  • الإعداد للبدء في إعادة إعمار المنازل بقرية الستح خلال نوفمبر القادم

مسئول جمعية صناع الخير:
  • ترميم الجدران وعمل الأسقف والتشطيب والفرش الكامل للمنازل
  • الكشف الطبي لعدد 850 من مواطني القرية وتوزيع 470 علبة دواء
  • أول مصنع لإنتاج السجاد اليدوي بالقرية علي مساحة 250 متر مربع بتكلفة نصف مليون جنيه

افتتح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، إعادة إعمار وتوصيل المرافق والخدمات والفرش الكامل لعدد 23 منزلًا للأسر الأولى بالرعاية، وافتتح مصنعًا للسجاد اليدوي وسلم 15 عقدًا للمشروعات الصغيرة ، لأهالي قرية دار السلام التابعة لمركز يوسف الصديق.

كما تفقد مدرسة التعليم المجتمعي للفتيات بالقرية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار المشروع القومي ( حياة كريمة ) وبالتعاون بين المحافظة ومؤسسة صناع الخير للتنمية.

أعرب محافظ الفيوم خلال إفتتاح المنازل عن بالغ سعادته لمشاركتة أهالي القرية فرحتهم بتطوير منازلهم، مشيرًا إلى أن إعادة إعمار المنازل بقرية دار السلام جاء بالتنسيق بين محافظة الفيوم وجمعية صناع الخير في إطار المشروع القومي ( حياة كريمة ) بما يجعل القرية من القرى الأكثر تطورًا من خلال التعاون المثمر والبناء بين قطاعات ومؤسسات الدولة الحكومية من جانب والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من جانب آخر بما يعود بالنفع على المواطن، كما أشاد بالدور الإيجابي لجمعية صناع الخير في القطاعين الخدمي والتنموي، والوقوف بجانب الأولى بالرعاية من المواطنين ومتابعة العمل بالقرى الأكثر احتياجًا، وأكد محافظ الفيوم على أن إعمار المنازل للأسر الأولى بالرعاية سيأتـى تباعًا بمختلف قرى مراكز المحافظة، لافتًا إلى أنه جاري الإعداد للبدء في إعادة إعمار المنازل بقرية الستح التابعة لمركز إطسا خلال شهر نوفمبر القادم.

كما التقى محافظ الفيوم عددًا من أهالي القرية واستمع لمطالبهم ومشكلاتهم التى تمثلت في إنشاء مركزًا للشباب ومدرسة، بجانب رصف وتمهيد الطريق الرئيسي المؤدي للقرية، لافتًا إلى أنه سيلتقي بوفد من أبناء القرية في أقرب وقت بديوان عام المحافظة بحضور عدد من التنفيذيين لوضع الحلول المناسبة لمشكلاتهم.

ومن جهته أشار مسئول جمعية صناع الخير، بأن عمليات الإعمار والتأهيل شملت 23 منزلًا بتكلفة 3 ملايين جنيه للأسر الأولى بالرعاية بقرية دار السلام، وتضمنت الأعمال ترميم الجدران وعمل الأسقف ونجارة الأبواب والشبابيك وأعمال المحارة والتشطيب، وأرضيات السيراميك للحمامات والمطابخ وتوصيل الكهرباء ومياه الشرب، فضلًا عن الفرش الكامل للمنازل بغرفتين ومطبخ وأجهزة كهربائية ( ثلاجة ـ بوتجاز ـ مروحتين سقف ـ غسالة ) لكل منزل بجانب توصيل مياه الشرب ل 30 منزلًا أخرى بالقرية، مضيفًا بأن الجمعية قدمت مشروعات تنموية للأسر الأكثر احتياجًا بواقع 15 مشروعًا عبارة عن 3 رؤوس أغنام لكل أسرة.

كما تم تنظيم قافلة طبية مجانية للكشف عن أمراض العيون ( من خلال مبادرة عينيك في عينينا ) وتم خلالها توقيع الكشف الطبي لعدد 850 من مواطني القرية وتوزيع 470 علبة دواء وتسليم 168 نظارة طبية وإجراء 39 عملية جراحة للعيون مجانًا، كما أنشأت الجمعية أول مصنع لإنتاج السجاد اليدوي بالقرية علي مساحة 250 متر مربع بتكلفة نصف مليون جنيه بالتعاون مع أندية الروتاري، ويشمل عدد 6 نول لغزل السجاد تصل في المرحلة القادمه الي 24 نول ويوفر المصنع 72 فرصة عمل, ويأتي إنشاؤه في إطار تنفيذ فكرة العودة للقرية المصرية المنتجة للمنتج الواحد على أرض الواقع بما يوفر العديد من فرص العمل لأهالي القرية.

وعلى هامش الافتتاح شهد محافظ الفيوم إحتفالية بدأت بالسلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم وكلمات الحضور التى أكدت على تكاتف جميع القطاعات داخل الدولة المصرية ودور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في القطاعين الخدمي والتنموي، ولقاءً جماهيريًا تم خلاله تسليم مفاتيح المنازل المطورة وعقود المشروعات وسط فرحة غامرة من أهالي القرية.
بتكلفة 3 ملايين جنيه .. إعادة إعمار 23 منزلًا في إطار المشروع القومي حياة كريمة بقرية السلام بالفيوم .. والمحافظ: إعمار منازل للأسر الأولى بالرعاية بالقرى تباعا
بتكلفة 3 ملايين جنيه .. إعادة إعمار 23 منزلًا في إطار المشروع القومي حياة كريمة بقرية السلام بالفيوم .. والمحافظ: إعمار منازل للأسر الأولى بالرعاية بالقرى تباعا
بتكلفة 3 ملايين جنيه .. إعادة إعمار 23 منزلًا في إطار المشروع القومي حياة كريمة بقرية السلام بالفيوم .. والمحافظ: إعمار منازل للأسر الأولى بالرعاية بالقرى تباعا
بتكلفة 3 ملايين جنيه .. إعادة إعمار 23 منزلًا في إطار المشروع القومي حياة كريمة بقرية السلام بالفيوم .. والمحافظ: إعمار منازل للأسر الأولى بالرعاية بالقرى تباعا
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