إطلاق صندوق مصر السيادي .. في هذا الموعد

تستعد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري برئاسة الدكتورة هالة السعيد، لإطلاق صندوق مصر السيادي، اعتبارا من يناير المقبل، إذ يبلغ حجم رأس المال المدفوع للصندوق 5 مليارات جنيه و رأسمال مرخص يقدر بـ200 مليار جنيه.



وفقا لتقارير صادرة عن وزارة التخطيط، فإن هناك طلبات تم تقديمها فعليا من قبل صندوقين سياديين أحدهما صيني و آخر عماني، بالاضافة لبروتوكولين سبق توقيعهما مع صندوقي الثروة السيادي بالكويت والإمارات للشراكة في الصندوق المصري الجديد، والاستفادة من الخبرات العربية في ذلك المجال.



"صندوق مصر السيادي" يستهدف بالاساس إعادة حصر كافة الأصول المملوكة للدولة جغرافيا علي مستوي المحافظات، وحسن استغلالها بما يضمن تعظيم العوائد الاقتصادية والمالية للخزانة العامة وتوفير المزيد من فرص العمل من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية و العربية والمحلية



ويقوم الصندوق بمجموعة من الأنشطة من بينها الاستثمار في الأوراق والأدوات المالية والاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين مع شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، إذ يعمل علي إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة والقيام بجميع الأنشطة الأخرى اللازمة لتنفيذ أغراض الصندوق والتزاماته.



ويستهدف الصندوق المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، و الاستغلال الأمثل بحيث يكون متوافقا مع أفضل الممارسات المتعارف عليها الخاصة بالمسؤولية البيئية الاجتماعية وقواعد الحوكمة.

