دبلوماسي: مشروع جسور.. تحرك إيجابي من الحكومة

أشاد السفير محمد مرسي ، مساعد وزير الخارجية الأسبق ، بتشغيل خط ملاحي منتظم أسبوعيا بين ميناءي العين السنة وممباسا في كينيا بشرق إفريقيا وقال : إن وجود خط ملاحي بين مصر وكينيا "مشروع جسور "خبر جيد وتحرك إيجابي".



وأكد مرسي في تصريحات صحفية له أن الأهمية الإستراتيجية والجدوي الإقتصادية لهذا الخط الملاحي كبيرة للغاية حيث ناشدت الكثير من المسئولين حينما كنت في الخدمة وتحديدا في أواخر الثمانينيات ومطلع تسعينيات القرن الماضي عندما كنت بدرجة سكرتير ثان بسفارة القاهرة في كينيا بضرورة إنشاء هذا الخط الملاحي.



كما كشف الدبلوماسي المصري قائلا : كما كنا نقاتل لحفر آبار ارتوازية في المناطق الجافة بكينيا ، وكذا تدعيم التواجد الفني المصري بشرق إفريقيا وحوض النيل وبما في ذلك الأزهر الشريف لتعزيز قوتنا الناعمة ولاستعادة دورنا المفقود في قارتنا وفي القلب منها دول حوض النيل ولكن دون جدوي".



وقال: " يبدو أننا عائدون للصواب ، والعود أحمد وذلك بعد الإعلان عن تدشين الخط الملاحي بين ميناءي العين السخنة وممباسا في كينيا بشرق إفريقيا .



كانت الحكومة قد أعلنت عن بدء تشغيل خط ملاحي منتظم أسبوعيا بين ميناءي العين السخنة وممباسا في كينيا بشرق إفريقيا وذلك بالتعاون مع أحد خطوط النقل البحري العالمية ( مشروع جسور ) وأن المراحل الأخري للمشروع ستشمل مناطق لوجستية وتخزين ونقل بري وذلك لخدمة حركة التجارة والاستثمار مع إفريقيا.