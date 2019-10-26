سقطت على قضبان المترو.. مسافرة كادت تقتل بسبب هاتفها .. تفاصيل مثيرة

كاد انشغال راكبة بهاتفها المحمول أن يفقدها حياته داخل محطة مترو، في مشهد مفزع وغير متوقع.



وتوضح لقطات تحبس الأنفاس كشفت عنها كاميرات المراقبة بمحطة مترو مدريد باسبانيا، مسافرة تسقط على قضبان المترو خلال انشغالها بالتحدث في الهاتف.



ويبين الفيديو المنشور عبر صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مجموعة من الركاب ينتظرون قطار المترو أمام منصة المحطة ، في حين تسير مسافرة دون أن تدرك إلى حافة المنصة وتقع على قضبان السكة الحديد، وسط فزع المارة.



وفور سقوط المسافرة على قضبان القطار هرع الركاب نحوها، و انتشلوها بسرعة من اعلى القضبان، قبل لحظات من وصول عربة المترو إلى منصة المحطة وتدهس المسافرة اسفل علاجته.



