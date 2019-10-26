الغرف التجارية: أسعار اللحوم انخفضت إلى 80 جنيهاً.. فيديو

قال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار اللحوم انخفضت بسبب حالة الركود في الأسواق، وكذلك بسبب تدخل الدولة بشراء عجول حية من دولتي البرازيل والسودان.



وأضاف عبد الباسط، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدم برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن أسعار اللحوم منخفضة في المحافظات مقارنة بالقاهرة، مشيرا إلى أن اللحوم تباع في المحافظات من 80 إلى 100 جنيه، بالنسبة لأسعار اللحوم المستوردة، أما اللحوم البلدي فسعرها من 120 إلى 140 جنيهاً.



وأوضح نائب رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، أن اللحوم انخفضت بنسبة 10%، مشيرا إلى أنه يجب التوسع في زراعة المحاصيل مثل الفول الصويا والذرة.

