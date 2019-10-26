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حوادث

محول كهرباء مثبت على طوب.. والنتيجة مصرع فلاح بصعق كهربائي في المنوفية.. صور

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:51 م
صدى البلد
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مروة فاضل
واقعة إهمال جديدة شهدتها قرية كمشيش التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية عندما حاولت شركة الكهرباء تثبيت محول كهربائي يبلغ ثمنه نحو 2 مليون جنيه منذ 5 ايام ولكنها تركته في الهواء دون تثبيته علي قاعدة خرسانية.

لم يجد العمال سوى وضع المحول علي قطع من الصخور والاحجار علي الارض ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن وتساقطت الامطار وتحول اسفل المحول الي برك طينية لانهيار "الطوب" الذي يحمل المحول.

محمد عبد النبي 57 سنة ابن القرية الذى دفع حياته ثمنا للشهامة حيث فوجي بانسكاب الزيت الخاص بتبريد المحول علي الارض فحاول فصل الكهرباء من المحول حتي لا يحترق ومحاولة إنقاذ عامود الانارة المجاور للمحول الا انه نشب حريق في المحول وتوفي ابن القرية بصعق كهربائي.

حالة من الحزن انتابت اهالي القرية الذين اتهموا شركة الكهرباء بالاهمال والتسبب في القضاء على حياة مواطن هو العائل الوحيد لاسرته المكونة من أب وأم تعدت أعمارهما الـ 80 عاما وزوجة واسرة وابناء، مطالبين بتعويض مادى وضمان حياة كريمة لأسرته.
محول كهرباء مثبت على طوب.. والنتيجة مصرع فلاح بصعق كهربائي في المنوفية.. صور
محول كهرباء مثبت على طوب.. والنتيجة مصرع فلاح بصعق كهربائي في المنوفية.. صور
محول كهرباء مثبت على طوب.. والنتيجة مصرع فلاح بصعق كهربائي في المنوفية.. صور
محول كهرباء مثبت على طوب.. والنتيجة مصرع فلاح بصعق كهربائي في المنوفية.. صور
محول كهرباء مثبت على طوب.. والنتيجة مصرع فلاح بصعق كهربائي في المنوفية.. صور
محول كهرباء مثبت على طوب.. والنتيجة مصرع فلاح بصعق كهربائي في المنوفية.. صور
محول كهرباء مثبت على طوب.. والنتيجة مصرع فلاح بصعق كهربائي في المنوفية.. صور
محول كهرباء مثبت على طوب.. والنتيجة مصرع فلاح بصعق كهربائي في المنوفية.. صور
محول كهرباء مثبت على طوب.. والنتيجة مصرع فلاح بصعق كهربائي في المنوفية.. صور
محول كهرباء مثبت على طوب.. والنتيجة مصرع فلاح بصعق كهربائي في المنوفية.. صور
محول كهرباء مثبت على طوب.. والنتيجة مصرع فلاح بصعق كهربائي في المنوفية.. صور
محول كهرباء مثبت على طوب.. والنتيجة مصرع فلاح بصعق كهربائي في المنوفية.. صور
محول كهرباء مثبت على طوب.. والنتيجة مصرع فلاح بصعق كهربائي في المنوفية.. صور
محول كهرباء مثبت على طوب.. والنتيجة مصرع فلاح بصعق كهربائي في المنوفية.. صور
محول كهرباء مثبت على طوب.. والنتيجة مصرع فلاح بصعق كهربائي في المنوفية.. صور
محول كهرباء مثبت على طوب.. والنتيجة مصرع فلاح بصعق كهربائي في المنوفية.. صور
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