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أخبار العالم

قرار عاجل من وزير الدفاع اللبناني بخصوص تراخيص حمل الأسلحة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:38 م
وزير الدفاع اللبناني
وزير الدفاع اللبناني الياس بو صعب
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قسم الخارجي
أصدر وزير الدفاع اللبناني الياس بو صعب قرارا يُجمّد مفعول تراخيص حمل الاسلحة على كافة الاراضي اللبنانية اعتبارا من اليوم السبت الساعة السادسة مساء وحتى إشعار آخر.

يأتي القرار عقب بيان أصدرته وزارة الدفاع اللبنانية أعلنت خلاله عن اعتقال شخص من أحد منظمي الحراك الشعبي ، ويُدعى "ر.ا.ز"، حاملًا سلاحًا حربيًّا.

وأشارت الوزارة إلى خطورة الأمر محذرة من أنه "يضرب قدسيَّة الحراك الشعبي وسلميته، ويأخذه الى مكان آخر لا تُحمد عواقبه، خصوصًا في ظلِّ الأوضاع الراهنة الدقيقة".

وتابعت " نهيب بالمتظاهرين السلميِّين أن يتنبّهوا لهذا الأمر الخطر وأن يبلغوا عن كل حالة شبيهة خوفًا من أن يكون هناك مندسُّون لافتعال مشاكل أو إطلاق نار، وأن يحتاطوا حذرًا من أيِّ شخص يحمل سلاحًا، حفاظًا على الاستمراريَّة السلميَّة للحراك وعلى أهدافه السامية.
قرار عاجل من وزير الدفاع اللبناني بخصوص تراخيص حمل الأسلحة
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