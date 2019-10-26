اللواء طلعت مسلم يحكي تفاصيل نشأته .. فيديو

قال اللواء طلعت مسلم، قائد اللواء 18، إنه نشأ في اسرة تتسم بالوطنية والاهتمام الديني، لافتًا إلى أن الأسرة في ذلك الوقت كانت تمتاز بالزيادة العددية ولكنها كانت مترابطة.



وأضاف "طلعت مسلم" خلال حواره مع أيمن عدلي في برنامج "اخبار مصر" علي التلفزيون المصري أن والدته كانت تهتم بالشئون الصحية و الدينية و الوالد كان مهتمًا بالانضباط نظرًا لأنه كان يعمل ضابطا.



وأشار مسلم، إلى أن العائلة لديها الطابع العسكري وحب الوطن، موضحًا إلى أن الوالد وهو طالب كان زعيم المدرسة في مقاومة الإحتلال البريطاني في ذلك الوقت وأيضًا بعد رجوع سعد زغلول من المنفى كان والده وهو طالب في كلية الشرطة اصطحبه في السيارة من الإسكندرية للفندق وهذا يعتبر اهتمام وطني من جانب الوالد.

