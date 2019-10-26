الأرصاد: بدأنا تغيير توصيف الفصول الأربعة لهذا السبب.. فيديو

أكد المهندس صابر عثمان، مدير البحث العلمي بهيئة الأرصاد الجوية، أن التغيرات المناخية دفعتهم لتغيير توصيف الفصول الأربعة مرة أخرى، لافتا إلى أن ما تتعرض له الدولة منخفض جوي شديد خارج عن الحدود المعتادة في منطقة البحر المتوسط.



وأضاف "عثمان"، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هذا المنخفض يسمى منخفض "قبرص" ويحدث بشكل دائم في فصل الخريف؛ وهذا ما تثبته الدراسات العلمية.



ولفت مدير البحث العلمي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن تغير المناخ وتأثيراته ستزيد من حدة وتكرارية هذه النوعية من الأحداث الجوية في مصر، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على دراسة المناخ لمعرفة ماذا سيحدث في مناخ مصر خلال 100 عام قادمة؛ وكثير من الدول اتجهت لهذا الاتجاه مثل دول أوروبا والصين وأمريكا.

