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محافظات

جبل الصفصافة فى سانت كاترين .. هنا ألقى نبي الله موسى الوصايا العشر على بنى إسرائيل.. شاهد

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:00 ص
جبل الصفصافة
جبل الصفصافة
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ايمن محمد
لكل اسم حكاية وجبل الصفصافة بسانت كاترين سمي بذلك الاسم لأنه توجد به أشجار الصفصاف، حيث يقع الجبل في الشمال الغربي من جبل موسى، وسُمي كذلك؛ لأن في سفحه الشرقي صفصافة، وهو يرتفع نحو ٢١٤٥ م فوق سطح البحر، ويطلُّ هذا الجبل على سهل فسيح غربا يُدعى «سهل الراحة» تبلغ مساحته نحو ميل مربع، وإلى طرف هذا السهل شرقًا عند مصب وادي الدير، وعلى نحو ميل تقريبا غرب دير سانت كاترين هناك تل صغير عليه كوخ من الحجارة، يُدعى «مقام النبي هارون».

وقال اسلام نبيل مدير تنشيط السياحة بجنوب سيناء إن عددا من الباحثين أجمعوا أنَّ جبل الصفصافة من المحتمل أن يكون هو الجبل الذي وقف عليه موسى عند إلقائه الوصايا العشر على بني إسرائيل، وأنَّ سهل الراحة هو السهل الذي وقف فيه بنو إسرائيل عند تلقيهم الوصايا، وأنَّ التل الذي عليه مقام النبي هارون الآن هو التل الذي عليه تعبد بني إسرائيل للعجل الذهبي، وهو العجل الذي صنعه لهم السامري أثناء غياب سيدنا موسى كما جاءت القصة في القرآن الكريم.

وأقيم منتجع سياحي كبير أطلق عليه وادي الراحة كان يقيم به الرئيس الراحل محمد أنور السادات خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.
جبل الصفصافة فى سانت كاترين .. هنا ألقى نبي الله موسى الوصايا العشر على بنى إسرائيل.. شاهد
جبل الصفصافة فى سانت كاترين .. هنا ألقى نبي الله موسى الوصايا العشر على بنى إسرائيل.. شاهد
جبل الصفصافة فى سانت كاترين .. هنا ألقى نبي الله موسى الوصايا العشر على بنى إسرائيل.. شاهد
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