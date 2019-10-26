أبرزها ضعف الانتصاب.. أعراض كارثية ينبغي ألا يتجاهلها الرجال

أعراض صحية لا يجب أن يتجاهلها الرجال كمؤشر لمشاكل صحية أكثر خطورة خاصة أنه يميل الرجال إلى زيارة طبيبهم بشكل أقل تواترا من النساء ووفقا لموقع هيلث لاين إليك أبرز تلك الأعراض:



-النزيف الحاد وألم في الصدر



ألم الصدر هو علامة شائعة على حدوث أزمة قلبية إذا كنت تواجه صعوبة في التقاط أنفاسك بعد المشي فقد تكون هذه علامة مبكرة على نقص وصول الدم إلى الشريان التاجي.



-فقدان الوزن غير المبرر



من أولى علامات الإصابة بالسرطان خاصة إذا كنت لا تتبع نظام غذائى لإنقاص الوزن



-براز دموي أو أسود



يمكن أن يتغير لون البراز من يوم لآخر ، اعتمادًا على الأطعمة التي تتناولها والأدوية التي تتناولها لكنه فى المقابل قد يشير البراز الأسود إلى نزيف في الجهاز الهضمي العلوي وإذا لاحظت تغيرات غير عادية في لون البراز ، فاتصل بطبيبك على الفور.



-كثرة التبول



التبول المتكرر يمكن أن يكون علامة على مرض السكري. يمكن أن يتسبب مرض السكري في التبول بشكل متكرر لأن كليتيك تحتاجان إلى العمل الإضافي للتخلص من السكر الزائد من مجرى الدم.



-الإمساك



قد يكون الإمساك المزمن أيضًا علامة على أن هناك شيئًا ما يمنع البراز من الخروج بشكل صحيح مثل الاصابة بالاورام .



-ضعف الانتصاب



علامة على وجود مشكلة أكثر خطورة ، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وقد يحدث الضعف الجنسي أيضًا بسبب زيادة الضغط أو الاكتئاب.