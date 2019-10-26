شدة الرياح تتسبب فى سقوط عامود كهرباء وقطع الأسلاك بطوخ

تسببت شدة الرياح وسوء الأحوال الجوية التى شهدتها محافظة القليوبية اليوم فى سقوط أسلاك الكهرباء وعموزد كهربائى على الطريق باحدى القرى وعلى الفور تم الانتقال بالتعاون وتم العمل على إعادة توصيل أسلاك الكهرباء وحل المشكلة فورا.



كما تم زرع عامود كهرباء سقط بكفر الرجالات بطوخ وشد الأسلاك عليه كما تم عمل الصيانة اللازمة لأعمدة الكهرباء بالقرية الكفر وذلك بناء على تعليمات رئيس الوحدة المحلية ومعرفة مسؤول الكهرباء بالوحدة المواطنين بقرى الوحدة المحلية ضرورة الإبلاغ فورا فى حالة وجود شكوي.



وكانت قد شهدت مدن محافظة القليوبية صباح اليوم السبت استقرارا نسبيا فى حالة الطقس مع ارتفاع حركة الرياح بالمدن والقرى إلى جانب كثرة الغيوم فى السماء مع إعلان المحافظة حالة الطوارئ



وناشد مرور القليوبية المواطنين الحذر أثناء القيادة وترك كافية فيما بينهم حفاظا على أرواحهم من وقوع أية حوادث وعدم تخطى السرعات المقررة.



كما أعلنت كهرباء القليوبية قطع الكهرباء بالتناوب عن بعض المدن بسبب الأحوال الجوية ومواصلة إجراء إصلاحات الأعطال.

وأصدر الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة المدن والأحياء بضرورة السرعة فى التعامل مع مياه الأمطار والتقلبات الجوية التى تمر بها البلاد وذلك حفاظ على أرواح المواطنين.

