Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شدة الرياح تتسبب فى سقوط عامود كهرباء وقطع الأسلاك بطوخ

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:15 م
شدة الرياح تتسبب
شدة الرياح تتسبب فى سقوط عامود كهرباء وقطع الأسلاك بطوخ
Advertisements
إبراهيم الهوارى
تسببت شدة الرياح وسوء الأحوال الجوية التى شهدتها محافظة القليوبية اليوم فى سقوط أسلاك الكهرباء وعموزد كهربائى على الطريق باحدى القرى وعلى الفور تم الانتقال بالتعاون وتم العمل على إعادة توصيل أسلاك الكهرباء وحل المشكلة فورا.

كما تم زرع عامود كهرباء سقط بكفر الرجالات بطوخ وشد الأسلاك عليه كما تم عمل الصيانة اللازمة لأعمدة الكهرباء بالقرية الكفر وذلك بناء على تعليمات رئيس الوحدة المحلية ومعرفة مسؤول الكهرباء بالوحدة المواطنين بقرى الوحدة المحلية ضرورة الإبلاغ فورا فى حالة وجود شكوي.

وكانت قد شهدت مدن محافظة القليوبية صباح اليوم السبت استقرارا نسبيا فى حالة الطقس مع ارتفاع حركة الرياح بالمدن والقرى إلى جانب كثرة الغيوم فى السماء مع إعلان المحافظة حالة الطوارئ

وناشد مرور القليوبية المواطنين الحذر أثناء القيادة وترك كافية فيما بينهم حفاظا على أرواحهم من وقوع أية حوادث وعدم تخطى السرعات المقررة.

كما أعلنت كهرباء القليوبية قطع الكهرباء بالتناوب عن بعض المدن بسبب الأحوال الجوية ومواصلة إجراء إصلاحات الأعطال. 
وأصدر الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة المدن والأحياء بضرورة السرعة فى التعامل مع مياه الأمطار والتقلبات الجوية التى تمر بها البلاد وذلك حفاظ على أرواح المواطنين.
Advertisements

ترشيحاتنا

قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر

الأزمات تطارد النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي.. استقالة جديدة تضرب النادي التونسي

كارثة.. لحظة ابتلاع الارض لـ كويتي في حديقة منزله.. فيديو

فى عيد ميلاده .. هانى رمزى: أرفض تقديم إعلانات عن هذا المنتج.. إعرف السبب

شاهد.. ابنة نجم الأهلى تشغل إنستجرام بسبب جمالها

رئيس الوزراء يصدر قرارا بحظر التجوال ببعض مناطق سيناء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | الصينيون العاملون بالعاصمة الإدارية يحتفلون بـ أسبوع المياه

شاهد.. غيوم فى سماء القاهرة وتوقف سقوط الأمطار

محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور