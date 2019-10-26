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مرأة

بـ شعر مبلل وفستان قصير.. سميرة سعيد تشعل إنستجرام

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:17 م
صدى البلد
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نهى هجرس
شاركت الفنانة سميرة سعيد، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" بصورة جديدة لها من برنامج the voice بإطلالة جريئة.

وظهرت سميرة سعيد، بفستان قصير وبنصف كم من القماش الأبيض والأسود والجينز الرمادى، وكانت تفصيلة الفستان تبرز عن جمالها وأنوثتها، وأنتعلت بوط طويل وبكعب عالى باللون الأسود من الشمواه، ووضعت الميك أب بالألوان الترابية للعيون الذى يبرز جمالها، وأحمر شفاة باللون الأحمر اللامع لأكمال إطلالتها الجذابة.

وأعتمدت سميرة سعيد، تسريحة الشعر المبلل إلى الوراء التى تتناسب مع إطلالتها، ولم تضع الكثير من الأكسسوارات وأكتفت بخاتم لليد وقرط بسيط
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