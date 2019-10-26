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فن

العروسة دي امي.. شاهد.. أحدث ظهور لكريم وأحمد فهمي مع أمهما

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:19 م
كريم فهمي مع والدتة
كريم فهمي مع والدتة وشقيقة احمد فهمي
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مصطفى كرم
شارك الفنان كريم فهمي جمهوره بصورة جديدة له مع والدته وشقيقه الفنان احمد فهمي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر كريم فهمي مع شقيقه احمد فهمي وتتوسطهما والدتهما وعلق كريم فهمي على الصورة قائلا: "العروسة اللي في النص دي امي".

ولاقت الصورة ردوداً واسعة من متابعية عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "ربنا يحميها ويباركلكم فيها" و "قمر ماشاء الله شكلها صغير" و "هي عروسة فعلا ربنا يخليها" و "مبهجة اوي ربنا ميحرمكمش".

ويشارك كريم فهمي، في بطولة فيلم دويد مع بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو وغيرهم ومن سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح. 
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