الأطباء: مخاوف كبيرة من هجرة شباب الأطباء إلى الخارج .. ومشروع قانون تعاقد المعيدين جاء لايف على الفيس بوك .. ويمثل تطبيقا جزئيا للنظام العالمي

رشوان : مخاوف كبيرة من هجرة شباب الأطباء إلى الخارج

منى مينا: مشروع قانون تعاقد المعيدين جاء لايف على الفيس بوك

الأطباء: مشروع قانون العقود المؤقتة للمعيدين تطبيق جزئي للنظام العالمي

حسين خيري: العقود المؤقتة للمعيدين تزيد من هجرة الأطباء



وتابع د إيهاب قائلا: أرسلنا خطابًا الى وزيرة الصحة بضرورة إرسال تفاصيل المشروع الجديد المزمع تطبيقه حتى يتسنى دراسته لإبداء اى ملاحظة بشأنه حتى يخرج.بأفضل صورة لأنه قرار خطير سيؤثر على مستقبل الأطباء فى مصر .



وقال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء، إن مشروع قانون تعيين المعيدين بعقود مؤقتة هو تطبيق جزئي لما يتم في العالم، وهو ما يتسبب في حدوث خلل في مصر.



وأضاف الزيات، :"نحن بحاجة إلى عدة معايير واضحة حول تعيين وتدريب الأطباء وليس تطبيق جزء من المنظومة العالمية".



وأضاف الزيات، في العالم كله هناك مشروع برنامج تدريب الأطباء من بعد التخرج لكي يكون هناك مستوى تعليمي ثابت، مشيرا إلى أن هذا أمر جيد.



وتابع: "عدم وضوح الرؤى يؤكد عدم وضوح القرارات، في جانبي الصحة والتعليم للحكومة وهو ما نحن بحاجة إليه ومن الضروري أخذ رأي النقابة حيث يعتبر أن لها دور مسئولية مباشرة في حماية أعضائها أمام هذه القرارت".



وقال الدكتور احمد فتحى عضو مجلس النقابة، إن العنوان الكبير الذي يربط ما بين الموضوعين المطروحين على الساحة الطبية حاليا هو إصلاح المنظومة الصحية لكن الحقيقة أن لدينا مشاكل لعدم وجود تصورات شاملة.



وأضاف فتحي، انه يجب تعاون كل أطراف المنظومة كلها الوزارة والنقابة والجامعة والأطباء والتمريض وغيرهم فى الدول المتقدمة هناك مجلس قومى للصحة وتضع سياسات الصحة وبقوة البرلمان تضمن تنفيذها بالطريق الأمثل لإصلاح حقيقي وخطة شاملة هو إنشاء مجلس قومى للصحة يضع خطة شاملة وينفذها بقوة القانون





وقالت الدكتورة منى مينا، عضو المجلس الاطباء السابق ، إن مشروع قانون تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين بعقود مؤقتة وكذلك نظام تكليف الأطباء الجديد بينهما تشابه شديد بل هدف واحد وهو تقليل الوظيفة فى الجهاز الإدارى فى حين أن العمل الطبى هو عمل فنى وليس ضمن الجهاز الاداري .



وأضافت مينا، أن تقليل تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين سيحدث مشكلة كبيرة فى الخدمة الصحية المقدمة التى تقدم فى المستشفيات الجامعية التى تتحمل عبئا كبيرا فى المنظومة الصحية فى مصر.



وأضافت: فيما يخص تكليف الأطباء حتى الآن لم نر قرارا أو مشروع قانون، لكن كل ما تم هو لايف فيديو لشرح الموضوع على الفيس بوك هل يعتمد مستقبل الدفعة الحالية الدفعات التالية على مجرد فيديو بلا ضمانة لهذا الكلام، فلابد من مشروع كامل ونظام واضح ويتم مناقشته.



وأفادت عضو المجلس السابق، أن فرص تدريب الأطباء والدراسات العليا طول عمرها من أحلامنا ولكن هل فى مواجهة هذا إلا يجد الطبيب فرصة تعيين، متسائلة هل يتم توسيع فرص التدريب أم تقلل فرص التوظف ؟ نتمنى ان تتاح لنا اوراق المشروع حتى نتفهمها لمناقشتها مع الجهات التنفيذية فلا يصح أن يأتى التنفيذ قبل النقاش .





عقدت نقابة الأطباء مؤتمرًا صحفيًا لمناقشة مقترح المجلس الأعلى للجامعات بإضافة مادة جديدة تنص على تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين فى الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين ومناقشة مقترح وزارة الصحة بنظام التكليف الجديد بحضور كل من نقيب الأطباء د حسين خيرى ود إيهاب الطاهر أمين عام النقابة ود محمد عبد الحميد أمين الصندوق ود. رشوان شعبان ود إبراهيم الزيات ود احمد فتحى ود أحمد السيد أعضاء مجلس النقابة وبحضور عدد من الأطباء.وقال الدكتور حسين خيري، نقيب عام الأطباء، إن النقابة تدعم كل الطرق التى تهدف لتحسين الخدمة الطبية للمرضى، وتحسين مستوى التدريب، مشيرا إلى أن النقابة لديها تحفظات على عمل عقود للأطباء المعيدين والمدرسين المساعدين، وفق ما نص عليه مشروع القانون بإضافة مادة رقم 141 مكرر لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والتي تنص على أن يكون عمل المعيدين والمدرسين المساعدين فى الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين ويشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات على أن تطبق هذه المادة إعتبارًا من العام الجامعى المقبل 2020/ 2021.وأكد الدكتور حسين خيري أن القرار سينتج عنه تقليل أعداد المعيدين والمدرسين المساعدين، في مجال التدريس، مما سيقلل طموح الأطباء المتفوقين، وبالتالي سيزيد من هجرة الأطباء إلى الخارج.وأضاف أنه تم التواصل مع وزير التعليم العالي، ووعد بأنه سيعرض القرار ليس فقط على مجالس الجامعة ولكن أيضا على مجالس الأقسام، وهناك فرق كبير بينهما، موضحا أن وزيرة الصحة سعت إلى عمل وساطة بين التعليم العالي والنقابة ولكن الموضوع لم يتعد المحادثة.وقال الدكتور إيهاب الطاهر وكيل نقابة الأطباء، إن قرار وزارة الصحة بعمل المعيدين والمدرسين المساعدين فى الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين، يشكل خطرا على مستقبل المهنة.وأكد الطاهر أن النظام الجديد به عدد كبير من السلبيات والتي تؤثر على أصحاب المهنة.وأضاف وكيل النقابة، أن الأطباء يعانون من مشاكل بالتكليف، والدراسات العليا، وبخلاف المشاكل ببدل العدوى وضعف الرواتب.وأشار إلى أن المجلس الأعلى وافق على مشروع قانون التعيين بدلا من التعاقد ومبرراته هو ملاحقة العالم وأن القديم له سلبياته مبررات هذا الطرح لها منطق نظريًا لكن فى الحقيقة ظروف بلدنا لا تسمح بتطبيق اى نظام والسلام .. اذا كنا نريد تطبيق نظام عالمي فلابد من أخذه بالكامل بحقوقه وواجباته وندرسه ونرى إمكانية تطبيقه فى مجتمعنا ام لا فمن الظلم لشباب الأطباء ان نأخذ الواجبات مع ترك الحقوق.وقال إن الشباب داخل الجامعة وخارجها يعمل فى ظروف صعبة ولهذا معظمهم يهاجر للخارج، وأصبح هناك عجز شديد فى أطباء وزارة الصحة والعجز بدرجة أقل فى مستشفيات الجامعة، ويبحث عن مستقبل أفضل لذلك هو يتحمل فترة صعبة فى حياته لبلوغ هذا الهدف لكن سيفاجأ بأنه لن يتم تعيينه الا طبقًا لمعايير سيتم وضعها فيما بعد.وأضاف الطاهر، أن المقترح الجديد قد يفتح باب المجاملات والمحسوبية وقد لا يفتح لكنه سيزيد العجز فى المنظومة الصحية ونخشى بعد عدد من السنوات إلا نجد أطباء لعلاج المرضى.ونثمن أى تعاون مع الجهات التنفيذية ولكن لابد أن يؤخذ فى الاعتبار آراء كل من مجالس الأقسام والنقابة وشباب الأطباء ولا نتعجل فى إصدار القرارات والقوانين حتى لاتؤثر على الأطباء والمنظومة الصحية.وعن نظام التكليف الجديد لوزارة الصحة قال : "كل طبيب سيتم تعيينه على التخصص الذى يرغبه طبقا للمجموع ويلتحق مباشرة ببرنامج الزمالة العنوان جميل لكن السؤال لماذا الاستعجال الشديد فى إصدار قرارات وتطبق بعد أسبوعين ! خاصة مع عدم وجود إجابة على تساؤلات كثير للأطباء منها , وضع الأطباء المجندين , نظام التكليف بالمناطق النائية، ونظام الدرجات المالية وكيفية نقلها، هناك طاقة استيعابية حالية لبرنامج الزمالة لتدريب الأطباء فورا على النحو المرضى ؟