كشف غموض اختطاف طالب بسوهاج وضبط مرتكبي الواقعة.. إحباط محاولات تهريب تليفونات محمولة وقطع غيار سيارات ومستحضرات تجميل

ضبط راكبة أجنبية حاولت تهريب قطعتين أثريتين للخارج بمطار الأقصر

أخفوه بشقة في 6 أكتوبر.. المتهمون بخطف طفل من الغربية يعترفون بتفاصيل الواقعة





وعقب تقنين الإجراءات تشكلت لجنة أمنية جمركية أسفرت أعمالها عن ضبط (61 قطعة غيار سيارات متنوعة - 2 كاسيت سيارة) مخفاة ضمن مشمول الرسالة بالمخالفة لقانون الجمارك، وبمواجهته نفى علمه بما تحويه الرسالة من مضبوطات واقتصار دوره على إنهاء الإجراءات قدرت قيمة الرسوم والتعويض الجمركى (515 ألفا و109 جنيهات).



وأكدت التحريات اعتزام (عاطل - مقيم بالإسكندرية) المفوض لإنهاء الإجراءات الجمركية على رسالة أمتعته الشخصية الواردة للميناء من ميناء بإحدى الدول العربية بإسم (مدير مبيعات - مقيم بالدقهلية) تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية مشمول الرسالة.



وعقب تقنين الإجراءات تشكلت لجنة أمنية وجمركية أسفرت أعمالها عن ضبط (243 عبوة مستحضرات تجميل متنوعة) مخفاة ضمن مشمول الرسالة بالمخالفة لقانون الجمارك.. وبمواجهته نفى علمه بما تحويه الرسالة من مضبوطات وإقتصار دوره على إنهاء الإجراءات قدرت قيمة الرسوم والتعويض الجمركى (69 ألفا و72 جنيها).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط راكبة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بمطار الأقصر وبحوزتها 2 قطعة أثرية.



تمكن قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ الأقصر الجوى من ضبط راكبة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية حال إنهاء إجراءات سفرها إلى القاهرة وبحوزتها (قطعة عملة معدنية برونزية تخفيهم بحقيبة ضمن أمتعتها يشتبه فى أثريتها).



وبعرضها على اللجنة الأثرية بالمطار قررت أن العملات أثرية وترجع للعصر الرومانى.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تشديد الرقابة على جميع المنافذ بالبلاد.



وفى سياق متصل تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي واقعة اختطاف طالب بالغربية وإعادة المختطف لأهليته سالمًا.



تبلغ للأجهزة الأمنية من (تاجر سيارات - مُقيم بدائرة المركز) بأنه أثناء سير نجله (طالب - 17 سنة) بمنطقة سكنهما قام مجهولين باستدراجه واصطحابه لداخل سيارة ميكروباص (لم يحدد رقمها) وهربوا.



تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالغربية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص (طالب بكلية الصيدلة - مقيم بدائرة المركز وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة ، و2 صياد - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العريش، وطالبة بمعهد اتصالات - مقيمة بدائرة مركز شرطة قطور "نجلة عم المختطف" ، سائق - مقيم بأوسيم بالجيزة).



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وتحرير المختطف الذى كان مقيد بالحبال ومعصوب العينين بشقة أحدهم الكائنة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.. وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة ، حيث اتفق طالب الصيدلة مع طالبة الاتصالات على اقتياد المجنى عليه واختطافه بسيارة ملاكى القاهرة قيادة السائق ومساومة أهليته للحصول على مبالغ مالية كفدية.



وأضافا بانصراف نيتهما لقتله وفى سبيل ذلك استعانا بباقى المتهمين ليتمكنوا من دخول القرية واقتياد المجنى عليه عنوة واحتجازه بشقة طالب الصيدلة المشار إليها ، والاتصال بعمه (مالك محل أدوات منزلية - مقيم بمدينة نصر) على هاتفه المحمول ومساومته على دفع مبلغ مالى قدره (مليون جنيه) كفدية نظير إطلاق سراحه.



وأضاف المتهمان (طالب الصيدلة ، طالبة الإتصالات) بقيامهما بالتصرف بالبيع لهاتف المجنى عليه لأحد محلات الهواتف المحمولة، وضُبط طرف (عامل بالمحل) وبسؤاله قدم مبايعة بإسم المجنى عليه كبائع ، أقر طالب الصيدلة باستخدام بطاقة الرقم القومى الخاصة بالمجنى عليه خشية افتضاح أمره. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة اختطاف طفل بسوهاج وإعادته لأهله سالمًا السبت.لقى مركز شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج بلاغا من أحد المواطنين (مزارع - مقيم بدائرة المركز) بغياب نجله (طالب – يبلغ من العمر 11 عاما - مقيم بذات الناحية) عقب إنتهاء اليوم الدراسى ، وأضاف بعلمه باستقلاله مركبة "توك توك" رفقة أحد زملائه إلا أنه لم يعد.تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بسوهاج توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصان (سائق ، عامل - مقيمان بدائرة المركز "أبناء عمومة المجنى عليه").عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وتحرير الطفل المختطف، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، حيث اتفقا على خطف الطفل ليتحصلا على فدية مالية مقابل تحريره وإعادته لأهليته. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.كما نجح أمن الموانئ فى إحباط تهريب هواتف محمولة وقطع غيار سيارات ومستحضرات تجميل غير خالصة الرسوم الجمركية إلى داخل البلاد.أكدت تحريات ومعلومات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة سفاجا البحرى بالإدارة العامة لأمن الموانئ اعتزام (سائق - مقيم بالشرقية) قائد سيارة نقل بمقطورة قادمة للميناء على متن عبارة من ميناء بإحدى الدول العربية، تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية.عقب تقنين الإجراءات تشكلت لجنة أمنية جمركية لتفتيش السيارة المشار إليها أسفرت أعمالها عن ضبط (32 هاتف محمول موديلات مختلفة) مخفاة داخل السيارة قيادته بالمخالفة لقانون الجمارك وبمواجهته قرر حيازته للمضبوطات بقصد التهريب والاتجار قدرت قيمة الرسوم والتعويض الجمركى (مليون و168 ألفا و80 جنيها).كما أكدت التحريات اعتزام عامل زراعى - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، المفوض لإنهاء الإجراءات الجمركية على رسالة أمتعة شخصية واردة للميناء من ميناء بإحدى الدول العربية باسم (سائق - مقيم بالدقهلية) تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية ضمن مشمول الرسالة.