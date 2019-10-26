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توك شو

شاهد.. قصة التحاق اللواء طلعت سليم للكلية الحربية

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:28 م
طلعت مسلم
طلعت مسلم
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توك شو
قال اللواء طلعت مسلم، إن التحاقه بالكلية الحربية كانت هدفه الأساسي دون النظر إلى أي من الكليات الأخرى ، لافتًا إلى أنه كان يخطط إذا لم يلتحق بالكلية الحربية سيتطوع في الجيش بشكل مباشر كجندي.

وأضاف "طلعت مسلم" خلال حواره مع أيمن عدلي في برنامج "اخبار مصر" علي التلفزيون المصري، إنه في ذلك الوقت الكلية كان الحد الأدنى للطالب 16 سنة، مشيرًا إلى أنه لم يصل إلى هذا السن وفي ذلك الوقت كان كبير معلمي الكلية اللواء محمد إبراهيم أمر بقبول ورقه وترك الموافقة أو الرفض لكشف الهيئة.

وأشار طلعت مسلم إلى أن قبوله في الحربية كان لابد من صدور أمر ملكي وهذا ما حدث دون أي مجاملة لأن في هذا الوقت كان بعض الطلبة المتقدمين لاعبي كرة قدم وكان المطلوب منهم في ذلك الوقت تدعيم الفرق الرياضية للقوات المسلحة فطلبوا من الملك ان يوافق على الاستثناء ومن ضمن هذا الاستثناء تمت إضافة اسمي وكانت سعادتي لا توصف عند قبولي بالكلية.

وأكد مسلم إنه كان على معرفة بمدى الصعوبات التي ستواجهه منذ دخوله للكلية الحربية، مشيرًا إلى ان القوات المسحلة في هذا الوقت كانت تحتاج إلى ضباط بشكل أكبر لهذا تم اختصار مدة الدراسة بالكلية من 3 سنين لـ سنتين، موضحًا إلى إنه تخرج مع ثورة 1952 على سلاح المشاه وكانت يفضل في اختياراته سلاح المشاة والمدرعات لإعتباراهم اهم سلاحين في الإقتحام.

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