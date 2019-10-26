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أخبار البلد

علي عطا: اختيار القاهرة لمؤتمر مسك يعكس عمق العلاقات بين مصر والسعودية

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:40 م
على عطا
على عطا
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مـيـــــــــس رضـــــــــــــــا عدسة: هدير عبده
قال على عطا مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن اختيار السعودية القاهرة مقرا لعقد مؤتمر مسك للإعلام يحمل دلالة واضحة تعكس عمق العلاقات بين البلدين.

وأوضح "عطا" بجلسة "هنا القاهرة.. هنا الرياض"، بمؤتمر مسك للاعلام الذي انطلق صباح اليوم، أن هناك تكاملا بين العاصمتين القاهرة والرياض في مجالات عديدة من بينها مجال الاعلام الذي تخطى حدود الدولة والإقليم بنقل الصورة في الخارج والداخل بواقعية وشفافية، لافتا إلى دور وكالة أنباء الشرق الأوسط اقليميا فى العواصم العربية وعلى رأسها الرياض.

ولفت إلى أن المنصات الاعلامية الالكترونية تحتاج الكثير من الآليات لتواكب الأحداث وتتسق مع تحديات المرحلة التى تمر بها المنطقة.

وانطلق منتدى مسك للإعلام فى القاهرة اليوم، ويعد امتدادًا للمنتدى الرئيسي الذي يعقد سنويًا في العاصمة الرياض، محتضنًا نخبة من المتحدثين البارزين في صناعة المحتوى الإعلامي انطلاقًا من الإيمان التام بأن الإعلام بكل أشكاله وفنونه وبكل المنصات الإعلامية الحديثة والمبتكرة وحتى التقليدية لها الدور المهم في مواكبة النهضة العالمية وازدهار المجتمعات.

ولأن الإعلام أصبح الأداة العالمية الأولى للتغيير والأقوى في التأثير على الأفراد والمجتمعات ولكونه من أهم أدوات صناعة الرأي العام والقرار العالمي، جاء منتدى مسك للإعلام طارحًا لأحدث الأفكار والرؤئ من خلال جلسات حوارية وورش عمل حول الريادة في مختلف المجالات الإعلامية ودور الشباب العربي في تعزيز مكانتهم الإعلامية في ظل التطورات التقنية الذكية التي يشهدها مجال الإعلام على المستوى العالمي.

المنتدى الذي يطلقه مركز مبادرات مسك بمشاركة 1500 مهتم من الشباب العربي الواعد في القاهرة لم يكن وليد الصدفة بل وجد راسمًا الهدف والغاية حيث جاء ليعزز ريادة المملكة العربية السعودية في إعلاميًا وتقنيًا على مستوى العالم ووضع الكثير من قصص النجاح على طاولة النقاش والاستلهام منها.
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