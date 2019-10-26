Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ما حدا يزايد علينا بالوطنية | رسالة عنيفة من اليسا .. تفاصيل

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:23 م
اليسا
اليسا
Advertisements
مصطفى كرم
ردت الفنانة اللبنانية اليسا علي اتهام احد المتابعين لها بأن نزولها للمظاهرات اللبنانية ما هو الا شو اعلامي لكسب تعاطف اللبنانيين.

وغردت اليسا قائلة "‏ما بقا حدا يزايد علينا بالوطنية أو يعمل بطل عا ضهرنا. لما يكون الوطن ومستقبلو عالهاوية، كلنا معنيين، ما في فنان ولا مدير ولا كبير ولا زغير. في ناس وأمل ووطن وبس".

وجاءت تغريدة احد المتابعبن لـ اليسا قائلا "‏جيش من الصحافيين يواكب نزلة ‎#اليسا الى الثورة، البعض اعتبر هذه النزلة مخططة لكسب بروباجندا اعلامية وانا بقول فينا نعتبرها ايجابيا" لتحمس جمهورها وينضم الى الثورة ! انتو شو برأيكم؟ ‎".

ولاقت التغريدة ردودا واسعة من متابعيها عبر تويتر وجاءت التعليقات بين" ‏‎‎في كتير مشاهير نزلو وما حكيو ان نزلت او شككو عن نزلتن وقالو بروباجندا ...اليسا ما بتعمل هيك نزلت لأن مامنة بهيدي الثورة ولأن حبت تكون مع ولاد وطنها"و" ‏‎‎هيا مش ناقصه اعلام و لا شو و لا بروباجندا و لا نازله تتصور و هيا في لبنان بقالها اسبوع و منزلتش ...هيا كتبت انها نازله ساحه الشهدا فا وضع طبيعي تتعمل تغطيه لانجح فنانه في الوطن العربي"و" ‏‎‎عيب تتكلم عن مواطنه من بلدك قبل ما تكون فنانه بهذه الطريقة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

اللي يلعب معنا يستحمل .. أول طلب لـ تركي آل الشيخ من جماهير الأهلي بعد الصلح.. تفاصيل

قرار جديد من مرتضى منصور بشأن المحترفين

اخبار الرياضة.. قرار جديد من مرتضى منصور.. وادي دجلة يصدم الزمالك.. وأزمة تضرب النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي

محمود مات متكهرب قبل فرحه بشهور | مأساة أم فقدت ابنها الوحيد صعقا بسبب الأمطار فى الدقهلية .. القصة الكاملة

تغريدة جديدة لأجل الأهلي | تركي ال الشيخ يوجه رسالة حب لجماهير المارد الأحمر

بالصورة | وزير الخارجية الألماني يحرج نظيره التركي.. ويرفض مصافحته

Advertisements

تستحق ضرب الجزمة | ريهام سعيد تفتح النار على جورج قرداحى بعد إهانتها

كارثة.. لحظة ابتلاع الارض لـ كويتي في حديقة منزله.. فيديو

طن مفروم .. الداخلية : مطعم شهير يبيع لحوم وحمام غير صالح وضبط مديره في مدينة نصر

تغريدة جديدة لأجل الأهلي | تركي ال الشيخ يوجه رسالة حب لجماهير المارد الأحمر

غرق سيارة نقل فى مخرات السيول بشمال سيناء.. شاهد

الجواز عمل عمايله.. هنا الزاهد تشعل السوشيال ميديا بـ اطلالة جديدة

ما علاقة سد النهضة.. لماذا اندلعت الاحتجاجات في إثيوبيا ضد آبي أحمد

محمود مات متكهرب قبل فرحه بشهور | مأساة أم فقدت ابنها الوحيد صعقا بسبب الأمطار فى الدقهلية .. القصة الكاملة

غضب عارم في السودان | ماذا وجدت السلطات في زنزانة البشير | تفاصيل صادمة

ورقة عرفي ورجل خليجي .. القصة الكاملة لـ مقتل ربة منزل في القليوبية

انخفض ١٠ قروش.. الدولار يسجل أعلي هبوط له أمام الجنيه خلال أسبوع.. تفاصيل

تغيير مواعيد مباراة ليفربول وتوتنهام ودوري أبطال أوروبا.. اعرف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود مات متكهرب قبل فرحه بشهور | مأساة أم فقدت ابنها الوحيد صعقا بسبب الأمطار فى الدقهلية .. القصة الكاملة

للأنوثة عنوان.. ياسمين صبري تشعل إنستجرام بـ إطلالة ساحرة

شاهد | الصينيون العاملون بالعاصمة الإدارية يحتفلون بـ أسبوع المياه