ما حدا يزايد علينا بالوطنية | رسالة عنيفة من اليسا .. تفاصيل

ردت الفنانة اللبنانية اليسا علي اتهام احد المتابعين لها بأن نزولها للمظاهرات اللبنانية ما هو الا شو اعلامي لكسب تعاطف اللبنانيين.



وغردت اليسا قائلة "‏ما بقا حدا يزايد علينا بالوطنية أو يعمل بطل عا ضهرنا. لما يكون الوطن ومستقبلو عالهاوية، كلنا معنيين، ما في فنان ولا مدير ولا كبير ولا زغير. في ناس وأمل ووطن وبس".



وجاءت تغريدة احد المتابعبن لـ اليسا قائلا "‏جيش من الصحافيين يواكب نزلة ‎#اليسا الى الثورة، البعض اعتبر هذه النزلة مخططة لكسب بروباجندا اعلامية وانا بقول فينا نعتبرها ايجابيا" لتحمس جمهورها وينضم الى الثورة ! انتو شو برأيكم؟ ‎".



ولاقت التغريدة ردودا واسعة من متابعيها عبر تويتر وجاءت التعليقات بين" ‏‎‎في كتير مشاهير نزلو وما حكيو ان نزلت او شككو عن نزلتن وقالو بروباجندا ...اليسا ما بتعمل هيك نزلت لأن مامنة بهيدي الثورة ولأن حبت تكون مع ولاد وطنها"و" ‏‎‎هيا مش ناقصه اعلام و لا شو و لا بروباجندا و لا نازله تتصور و هيا في لبنان بقالها اسبوع و منزلتش ...هيا كتبت انها نازله ساحه الشهدا فا وضع طبيعي تتعمل تغطيه لانجح فنانه في الوطن العربي"و" ‏‎‎عيب تتكلم عن مواطنه من بلدك قبل ما تكون فنانه بهذه الطريقة".