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مرأة

بـ فستان باهظ الثمن.. أحلام تتألق بإطلالة ساحرة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:42 م
صدى البلد
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نهى هجرس
نشرت الفنانة سميرة سعيد، صورة جديدة لها برفقة الفنانة أحلام على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 

وظهرت بها أحلام، بفستان عند الركبة باللون الروز الفاتح، وبأكمام طويلة من الستان الذى يبرز جمال إطلالتها ونعوماتها، ووضعت فوقه جاكيت من الكاروهات الرمادية على الكتف لتضيف لمسة أنيقة إلى إطلالتها الجذابة، وانتعلت حذاء بكعب عال مع إضافة لمسة بسيطة من الأكسسوارات الأنيقة مثل سلسلة طويلة وخواتم لليد باللون الفضى.

ووضعت أحلام، ميك أب باللون الرمادى للعيون وأحمر شفاة باللون الكاشمير الذى يتناسب مع إطلالتها، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بين كتفيها بطريقة جميلة.
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