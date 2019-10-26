بـ فستان باهظ الثمن.. أحلام تتألق بإطلالة ساحرة

نشرت الفنانة سميرة سعيد، صورة جديدة لها برفقة الفنانة أحلام على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"





وظهرت بها أحلام، بفستان عند الركبة باللون الروز الفاتح، وبأكمام طويلة من الستان الذى يبرز جمال إطلالتها ونعوماتها، ووضعت فوقه جاكيت من الكاروهات الرمادية على الكتف لتضيف لمسة أنيقة إلى إطلالتها الجذابة، وانتعلت حذاء بكعب عال مع إضافة لمسة بسيطة من الأكسسوارات الأنيقة مثل سلسلة طويلة وخواتم لليد باللون الفضى.



