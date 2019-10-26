Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

5 نصائح تحمي طفلك من السحائي.. تحفيز جهاز المناعة الأبرز

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:07 م
السحائى
السحائى
Advertisements
لمياء الياسين
على الرغم من نفى مديرية الصحة بالغربية أنه لا صحة لظهور أى حالات إصابة بمرض الالتهاب السحائي إلا أن هناك مخاوف من قبل الكثير من الأمهات حول إمكانية إصابة الاطفال بهذا المرض 

إليك 5 طرق لحماية الطفل من السحائى يقدمها موقع هيلث 

-الالتهاب السحائي البكتيري يمكن الوقاية منه من خلال التطعيم ويجب إبعاد الأطفال والمراهقين عن المناطق المزدحمة تماما والمصافحة بالتقبيل من المحيطين وغسل اليدين باستمرار بمضادات الفيروسات والمطهرات ويحتاج المراهقين للتطعيم فى العمر ما بين 11 و 15 سنة و سيحصل المراهق على جرعة إضافيه بعد سن 16

-المضادات الحيوية لا تعمل ضد التهاب السحائى الفيروسي، وتساعد الأدوية المضادة للفيروسات وعادة ما يتم علاج الشكل الفيروسي لالتهاب السحايا من خلال الراحة فى الفراش.

-تلعب التغذية دورا كبيرا فى الحماية من التهاب السحائى وتعد المكسرات الأكثر فائدة فى تقوية المناعة فهى غنية بمضادات الأكسدة وغنية بفيتامين E والمنجنيز الذى يعزز المناعة وهناك العديد من الطرق لدمجها فى وجبات طفلك اليومية كإضافتها للزبادى أو الشوفان فى الصباح

- بدلًا من الوجبات السريعة لا تترددى فى تقديم الفاكهة لطفلك فهى غنية بمضادات الأكسدة والتي تساعد الجسم على محاربة الإجهاد التأكسدي الناجم عن الجذور الحرة

-تعد الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك هى الافضل لتحفيز جهاز المناعة لدي طفلك احرصي ان يتضمن غذاء طفلك اليومى نوعاً أو نوعين منها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقوية مناعة الطفل فى الشتاء بـ10 حيل تحميه من المضادات الحيوية

تقوية مناعة الطفل بدلا من المضادات بحيل خارقة.. انتبهى لرقم 6

تقوية مناعة الطفل فى الشتاء بالأعشاب وأطعمة وحيل خارقة

تبادل القبلات بين الأطفال الأبرز .. 10 معلومات صادمة عن التهاب السحايا

بعد شائعة وفاة تلميذة مصابة به.. إليك طرق الوقاية من التهاب السحايا

للأمهات.. تقوية مناعة طفلك لتحميه من خطر الالتهاب السحائي

ترشيحاتنا

تغريدة جديدة لأجل الأهلي | تركي ال الشيخ يوجه رسالة حب لجماهير المارد الأحمر

العروسة دي امي.. شاهد.. أحدث ظهور لكريم وأحمد فهمي مع أمهما

خلال 24 ساعة.. زراعة أعضاء امرأة متوفاة في جسد 7 أشخاص بالسعودية

الأرصاد تكشف طقس المرحلة المقبلة.. وتحذر من أمطار غزيرة وثلجية في هذا الموعد.. فيديو

بشرى من البرلمان بشأن توفير وظائف جديدة

الاتنين صوتهم وحش.. هجوم ناري من هانى شاكر على أغاني محمد رمضان وحمو بيكا.. ماذا قال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود مات متكهرب قبل فرحه بشهور | مأساة أم فقدت ابنها الوحيد صعقا بسبب الأمطار فى الدقهلية .. القصة الكاملة

للأنوثة عنوان.. ياسمين صبري تشعل إنستجرام بـ إطلالة ساحرة

شاهد | الصينيون العاملون بالعاصمة الإدارية يحتفلون بـ أسبوع المياه