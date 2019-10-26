5 نصائح تحمي طفلك من السحائي.. تحفيز جهاز المناعة الأبرز

على الرغم من نفى مديرية الصحة بالغربية أنه لا صحة لظهور أى حالات إصابة بمرض الالتهاب السحائي إلا أن هناك مخاوف من قبل الكثير من الأمهات حول إمكانية إصابة الاطفال بهذا المرض





إليك 5 طرق لحماية الطفل من السحائى يقدمها موقع هيلث





-الالتهاب السحائي البكتيري يمكن الوقاية منه من خلال التطعيم ويجب إبعاد الأطفال والمراهقين عن المناطق المزدحمة تماما والمصافحة بالتقبيل من المحيطين وغسل اليدين باستمرار بمضادات الفيروسات والمطهرات ويحتاج المراهقين للتطعيم فى العمر ما بين 11 و 15 سنة و سيحصل المراهق على جرعة إضافيه بعد سن 16





-المضادات الحيوية لا تعمل ضد التهاب السحائى الفيروسي، وتساعد الأدوية المضادة للفيروسات وعادة ما يتم علاج الشكل الفيروسي لالتهاب السحايا من خلال الراحة فى الفراش.





-تلعب التغذية دورا كبيرا فى الحماية من التهاب السحائى وتعد المكسرات الأكثر فائدة فى تقوية المناعة فهى غنية بمضادات الأكسدة وغنية بفيتامين E والمنجنيز الذى يعزز المناعة وهناك العديد من الطرق لدمجها فى وجبات طفلك اليومية كإضافتها للزبادى أو الشوفان فى الصباح





- بدلًا من الوجبات السريعة لا تترددى فى تقديم الفاكهة لطفلك فهى غنية بمضادات الأكسدة والتي تساعد الجسم على محاربة الإجهاد التأكسدي الناجم عن الجذور الحرة



