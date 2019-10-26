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أخبار البلد

لمرور 150 عاما على قناة السويس | حفل فرقة ماتيوس الفرنسية بـ الأوبرا.. غدا

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:37 م
فرقة ماتيوس خلال
فرقة ماتيوس خلال حفلها بالسفارة الفرنسية
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محمود نوفل
أعلنت السفارة الفرنسية بالقاهرة، عن تنظيم حفلة موسيقية لفرقة ماتيوس غدا الأحد بدار الاوبرا بالقاهرة، الإثنين والثلاثاء المقبلين علي مسرحي قصر المنيل ودار أوبرا الإسكندرية علي الترتيب.

ويُشار الي انه تم إنشاء فرقة ماتيوس في عام 1991، وأصبحت من أشهر فرق في مجال الموسيقى لاستخدامها الآلات موسيقية تاريخية وبراعتها في دمج مُختلف الأنواع الموسيقية.

وتأتي الإحتفالية التي ستقدمها فرقة ماتيوس بقيادة جان كريستوف سبينوزي بمناسبة الذكري الـ١٥٠ لإفتتاح قناة السويس التي تخيلها الديبلوماسي فرديناند دي لسبس الذي كان يطمح إلى زواج الشرق مع الغرب.

كما ستسلط فرقة ماتيوس الضوء على أوجه الشبه ما بين مناطق مختلفة على شط البحر الأببض والبحر الأحمر٬ التي شربت من نفس الينابيع وأثرت على بعضها البعض.

كما يشكل هذا البرنامج كرحلة بين الشرق والغرب عبر ورقات موسيقية لمونت فيردي صاحب الرؤية ومعاصريه حيث تفوح عطور الشرق في هذه المجموعة من الأعمال التي اختارها قائد الفرقة٬ والعديد من الإرتجالات والزخارف.

كما سيشارك الموسيقيون المصريون محمد أبو ذكري (عواد ومؤلف)٬ وجون سامي نصيف (ناياتي) وعادل شمس الدين (عازف الإيقاع) مع فرقة ماتيوس لهذه السلسلة من الحفلات غير المسبوقة وذلك بعد أسبوع من الإقامة الفنية بمركز كوارتز ببريست.
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