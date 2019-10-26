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محافظات

هاجر تخطف قلب زكي بحفل خطوبة بنادي الشرطة في كفر الشيخ .. صور

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:21 م
خطوبة سعيدة لـ زكي
خطوبة سعيدة لـ زكي وهاجر بنادي الشرطة في كفر الشيخ.. صور
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محمود زيدان
في جو بهيج مليء بالفرحة والسعادة، وعلى أنغام "يا دبلة الخطوبة عقبالنا كلنا"، احتفل الملازم أول طبيب زكي عادل قطاطو، بحفل خطوبته على الآنسة هاجر عبد العزيز قطاطو، في حفل سعيد، حضره الأهل والأحباب، بنادي ضباط الشرطة بمدينة كفر الشيخ.

حضر الحفل، والد العروسين، عادل قطاطو، رجل الأعمال، وعضو مجلس محلي محافظة كفر الشيخ السابق، واللواء دكتور عبد العزيز قطاطو، أستاذ القانون، ومساعد مدير أمن البحيرة السابق، وعم العروسين اللواء إبراهيم قطاطو، رئيس المحكمة العسكرية العليا سابقًا، والدكتور نبيل قطاطو.

كما حضر الحفل، خال العروسة، المحاسب ضياء العلماوي، المدير العام بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأمين صندوق مجلس إدارة نادي كفر الشيخ الرياضي، والرائد محمد قطاطو، مفتش المباحث بإدارة البحث الجنائي، والرائد أحمد قطاطو، رئيس مباحث مركز بيلا، والملازم شرطة، عبد العزيز قطاطو، أصدقاء وأقارب العروسين.
هاجر تخطف قلب زكي بحفل خطوبة بنادي الشرطة في كفر الشيخ .. صور
هاجر تخطف قلب زكي بحفل خطوبة بنادي الشرطة في كفر الشيخ .. صور
هاجر تخطف قلب زكي بحفل خطوبة بنادي الشرطة في كفر الشيخ .. صور
هاجر تخطف قلب زكي بحفل خطوبة بنادي الشرطة في كفر الشيخ .. صور
هاجر تخطف قلب زكي بحفل خطوبة بنادي الشرطة في كفر الشيخ .. صور
هاجر تخطف قلب زكي بحفل خطوبة بنادي الشرطة في كفر الشيخ .. صور
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